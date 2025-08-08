Instagramアカウント『nikoneko』に投稿されたのは、あどけない表情で飼い主さんのほうを見上げる子猫さん。夢中になり過ぎたのかそのままバランスを崩してしまい、まさかのお姿に...。

子猫さんの可愛すぎる瞬間は660万回再生を記録し、「わらっちゃった。ごめんね♡」「何かを覗き込んでいたのかな。ひっくり返るくらいに」「可愛いが過ぎて泣く」といった多くのコメントが国内外から寄せられています。

【動画：小さな子猫→一生懸命に飼い主さんを見上げていると…】

つぶらな瞳で見上げる子猫のマルくん

猫さんの上目遣いには、メロメロになってしまう飼い主さんも多いですよね。今回紹介するのは、牛柄模様がチャームポイントの子猫「マル」くんが、何かを見上げる様子を撮影したものです。

まだ子猫で小さな体のマルくん。つぶらな瞳で一生懸命に見上げていたのは、飼い主さんなのだそう。猫じゃらしで遊んでもらうのを待っていたのだといいます。こんな瞳で見つめられたら、何でもしてあげたくなってしまいそうです。

すってんころりん

無邪気なお顔で見上げていたマルくんですが、背伸びし過ぎたせいかバランスを崩し、後ろにコロンと転んでしまったといいます。手足をビヨーンと伸ばした見事な転びっぷりを披露してしまったそう。

急いで起き上がったマルくんは、恥ずかしかったのかその場から立ち去ってしまったといいます。

後ろ向きにすっころんでしまったマルくんの姿に、「笑わないでとマルくんが言ってます」と話す飼い主さん。実は、マルくんは普段から「心配になるくらいのんびり屋さん」なのだそう。

海を超えてたくさんの人を笑顔に

おちゃめで可愛いマルくんの姿は多くの人を釘付けにし、Instagramでは69.1万いいねを獲得するとともに、700件を超えるコメントが寄せられています。海外からのコメントも多く、マルくんの「すってんころりん」は海を超えてたくさんの人を笑顔にしたようです。

4兄弟で捨てられていたところを保護されたというマルくん。辛い経験をした分、これからめいっぱい幸せになってほしいですね。

Instagramアカウント『nikoneko』には、大分県で行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

