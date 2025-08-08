かつて日本でも活躍し、今年米マット最高峰に電撃加入で話題となった美女レスラーが自身の誕生日をド派手に祝福。“映えまくり”のSNS投稿が大きな反響を呼んでいる。

【画像】美女レスラー、大胆ドレスで“映えまくり”お祝いショット

注目を集めているのはWWE女子スーパースターのブレイク・モンローだ。“ザ・グラマー”の愛称で知られるブレイクは、6月4日にWWE第3のブランド「NXT」に電撃加入。日本や他団体で「マライア・メイ」の名でトップレスラーとして活躍し、満を辞してWWEに参戦したことでプロレスファンの話題をさらった。

そんなブレイクが4日、自身の『X』を更新し、同日に27歳の誕生日を迎えたことを報告。胸元が大胆に開いた白のドレスを着用し、どデカいケーキでお祝いした写真を公開した。

まるでモデルやインフルエンサーのパーティーのような“映えまくり”のビジュアルと写真に、ファンからは「誕生日おめでとう！」と祝福。さらに「ドレスがド派手すぎるな」「ビジュアルがプロレスラーを超越している」「ゴージャスすぎる」といったコメントが集まった。

NXT加入後は“超筋肉女子”ジョーディン・グレースと異色のタッグを組み、即裏切り。抗争に発展するなど早くもお騒がせっぷりを発揮している彼女。SNSでも“キャラ通り”のド派手な発信でファンを驚かせている。

