山口・防府市で対向の自転車にお構いなく大きくはみ出し強引に追い越しする車　神奈川・相模原市では右折レーンから身勝手に直進する車

山口・防府市で目撃された“ヒヤリとする瞬間”。

自転車に乗っていた目撃者が車道の左端を走っていたその時でした、突然、白い車が対向車線へと飛び出し、強引に車を追い越していったのです。

目撃者：

一瞬こちらを見た上で、目をそらしてそのまま向かってきた。こっちがいようがいまいがお構いなしで突入してくるような車。

ギリギリまで接近してきた車。

体に当たっていたとしてもおかしくない、恐怖を感じる行為です。

目撃者によりますと、運転していたドライバーは50代から60代くらいの男性だったといいます。

ヒヤリとする場面は、神奈川・相模原市でも。

バイクで走行中に目撃したのは、後ろを走っていた黒い車が2車線をまたぎ、強引に車線変更。

しかも“ノーウインカー”です。

それだけではありません、右折レーンに入り曲がるのかと思いきや、そのまま直進していきました。

この時、信号は右折のための矢印信号がついている状態。

“お構いなし”といわんばかりに、黒い車は走り去っていきました。

目撃者：

おかしな人にでくわしたなと。自分が前へ前へと行きたがっている。危ないので公道に出ないでもらいたい。