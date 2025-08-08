『ニノさん』2回連続2時間SP決定 堂本剛、“チーム爆烈忠臣蔵”、timeleszらが知育ゲームで盛りあがる
嵐の二宮和也がMCを務める日本テレビ系『ニノさん』が、8月は「夏休み特別SP！2回連続2時間スペシャル」となる。次回22日は、午後7時から放送する。
【番組カット】timeleszに加え…豪華ゲストらも登場
22日放送回は、古田新太、橋本じゅん、向井理の「チーム・爆烈忠臣蔵」、堂本剛、若槻千夏、あのの「チーム・堂本剛」、松島聡、原嘉孝、橋本将生の「チーム・timelesz」、菊池風磨、陣内智則、ガンバレルーヤによる「チームニノさん」ら計14人が参加。いろいろ知って豊かな日常を育む知育ゲームに和気あいあいとチャレンジしていく。
5つの文字からおもしろい言葉を作るカードゲーム「ひらがな作文ポーカー」は、「あ」から「ん」と伸ばし棒が書かれた47枚のカードをポーカー同様に5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせてコトバを作るゲーム。2文字だけの「ワンペア」、3文字と2文字が作れれば「フルハウス」、最強の手が5枚のファイブカードとなる。ひらめきと運が試される最強の知育カードバトルで盛り上がる。
そのほか、しりとりを格闘ゲームにアップデートし、文字数分相手にダメージを与える「しりとりファイター」、さまざまなランキングを予測する「正しい順番に並べ続けろ！パーフェクトライン」などのゲーム企画や、「ニノさん的夏の自由研究」として、現実ではあり得ないけれど“もしもこんなことが起こったらどうなるの？”というワクワクする夢の世界を専門家たちが叡智（えいち）を結集させ、答えを導き出すSFクイズ「もしもの世界を科学で解明！ニノさん的自由過ぎ研究」や、番組名物リポーターのTHE RAMPAGE・浦川翔平が挑む「世界最大級の幻の生物大捜索」など、特別企画を送る。
