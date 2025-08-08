バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子初代王者のサントリーと、イタリア１部リーグ・セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者のペルージャが８日、エキシビションマッチのワールドチャレンジシリーズ（１０月７〜８日、東京・有明アリーナ）の開催発表会見を開いた。ともに男子日本代表でペルージャの石川祐希（２９）とサントリーの主将・高橋藍（らん、２３）が登壇し、国内初対決へ、戦闘態勢に入った。

日本のエース対決は藍がセリエＡにいた２３―２４年季以来。両者は握手を交わし、藍は「石川選手はＩＱが高い。勝負どころでのポイントがカギになる。どれだけ止められるか」と警戒。藍自身、ペルージャは２３―２４年季プレーオフ決勝で敗れた因縁があり、「ＳＶリーグが世界最高峰を目指す中、世界に通用することを伝える機会。自信はある」と戦闘モード。石川も「彼は守備力があるので球が落ちない。それは日本の武器で、粘られた時に我慢できるか」と挑戦状を受けて立った。

石川がいる欧州王者・ペルージャはイタリア代表セッター・ジャネッリやポーランド代表アタッカー・セメニウクらスターぞろい。「野球で言う（ロサンゼルス）ドジャースのよう」と、セリエＡで３季プレー経験のある藍は、ペルージャを評す。昨季、日本に帰り「バレーボールを夢のある競技にしたい」と思い描いていた中、「町で声をかけられることも増えた」と普及面で実感もある。そんな中、常勝軍団との歴史的一戦はさらに魅力を広める絶好の機会。「イタリアのトップチームと戦って、戦える力があると、世界に見せていくのも重要」と意気込んだ。

イタリアで中大時代を含む１０季プレーしてきた石川にとって、日本のファンの前でイタリアのクラブのユニホーム姿を見せられる貴重な機会。「日本や世界のバレーボール界の未来につながる機会になると思う。イチバレーボール選手として、そこの機会でプレーできるのはうれしく思います」と声を弾ませる。１０月１９日開幕のシーズン前のマッチで「日本代表では主将だけど、ペルージャではそうではない。僕自身、そこをきっかけに成長したシーズンを過ごせるような一戦にしたい」と言葉に力を込めた。

国境を越えた人気、実力屈指のチーム同士の夢の共演は、スケールも大きい。コート上の席で最も高いチケットは２０万円に設定。さらに１日半、チームに同行できる特別プランは１人、１００万円に設定された。バレー界の新たな道を切り開く一戦にする。