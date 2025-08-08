ヨンア、イケメン息子顔出し 親子ベルギー旅行ショットに「成長したね」「素敵」
【モデルプレス＝2025/08/08】モデルのヨンアが8月8日、自身のInstagramを更新。ベルギーでの息子との旅行の様子を公開した。
【写真】ヨンア、息子顔出しショット
ヨンアは「初めてベルギーに来てます アントワープがとても気に入りました 息子が楽しすぎる姿が嬉しい」とコメントし、ベルギーのアントワープで息子と一緒に過ごす親子の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「イケメン息子」「想像以上のイケメン」「二度見した」「素敵」「親子旅行いいね」「成長したね」などのコメントが寄せられている。
ヨンアは2009年4月に韓国人の実業家と結婚し、2013年6月に離婚。2014年10月に日本人の実業家の男性と再婚し、2016年12月に第1子となる長男を出産。2024年12月に離婚を発表している。（modelpress編集部）
