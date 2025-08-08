バレーボール男子でイタリアリーグセリエＡのペルージャと、サントリーが戦うワールドチャレンジシリーズ開催発表会見が８日、都内で行われ、ペルージャから石川祐希（２９）、サントリーから高橋藍（２３）が出席した。試合は、１０月７、８日に有明アリーナで繰り広げられる。

サントリーとペルージャが１月にパートナーシップ契約を締結したことにより対決が実現。石川は「日本でイタリアのチームに所属しながらプレーできるのはうれしい」。高橋は「日本のＳＶリーグのチームがどれくらい通用するのか楽しみ」と心待ちにした。

昨季の欧州チャンピオンズリーグ王者とＳＶリーグ初代王者の日欧王者対決だ。高橋は「もちろん自信はある。でも、（ペルージャは）隙はなくて、高さもトップレベル。そこに勝つというイメージは持っていない。ヨーロッパチャンピオンにどれだけやれるのかは未知」としたが「世界に通用するチームだということを伝えていける大事な機会」と、闘志を燃やした。石川は「（高橋は）非常にディフェンス力のある選手。ボールが落ちないところがサントリーの動きではある。どれくらい粘られるかも分からないので、粘られたときに我慢できるかが勝負のカギ」と警戒した。