前線が停滞する影響で、県内は9日からの3連休にかけて、大雨となるおそれがあります。

長崎市は、9日予定されている「平和祈念式典」は、予定通り実施するとしています。

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、九州北部地方は大気の状態が非常に不安定となっていて、県内は9日明け方～11日にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降るおそれがあります。

9日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで南部、北部、五島で120ミリ、壱岐・対馬で100ミリとなっています。

特に南部、北部では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。

その後は10日午後6時までの24時間に、南部、北部、五島で200ミリ、壱岐・対馬で150ミリの雨が予想されています。

長崎市は9日午前に予定されている平和祈念式典について「予定通り実施する方向」としていますが、「今後の気象状況によっては、中止の判断もゼロではない」としています。

気象台は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。