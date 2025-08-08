そうてつローゼン星川駅前店は夕方以降の人手が足りていない＝７月、横浜市保土ケ谷区

１０月に改定される神奈川県内の最低賃金（最賃）は、答申額が時給１２００円台に乗った。インフレ下で働き手の生活支援が重視され、６３円の引き上げ幅は過去最大。一方で価格転嫁が途上で原資に乏しい中小企業にとって、急ピッチの人件費上昇は悩ましい。賃金競争に埋没すれば、人手不足が一層深まる。

スーパー「そうてつローゼン」の星川駅前店（横浜市保土ケ谷区）は、帰宅時間の夕方以降が来店のピークだ。閉店する午後１０時４５分までレジ業務のほか、総菜調理や商品補充の人手が足りていない。張り出されたアルバイト・パート募集のチラシは、時給１１６２円。現在の最賃額だ。

帝国データバンク（ＴＤＢ）横浜支店の調査（昨年９月）によると、県内企業の最低時給は平均１２７７円で最賃より１１５円高い。小売業は利益率が低く、賃金水準も低い傾向にある。

ローゼン全５１店舗の従業員は計約４千人。アルバイト・パートが８割を占める。全店でセルフレジを導入しておらず、競合と比べても時間給の働き手に頼らざるを得ない。採用担当者は「既存従業員の賃金水準に配慮し、最賃で募集せざるを得ない」と明かす。

１０月の最賃改定で、最低時給は「１３００円台に乗るだろう」とＴＤＢ支店情報部の篠塚悟部長はみる。賃金競争で労働力の引き合いが強まれば、小売業界の人手不足に拍車がかかる。ローゼンの山田浩央社長は「収益を伸ばし、従業員に還元するスパイラルを確立させたい」と話す。