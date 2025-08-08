心配してたのは母だけ？息子は保育園で元気いっぱいだった｜ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない【ママリ】

この物語は、日向(ひゅうが)みゅこ(@myuco_baby)さんが、息子のこーくんと一緒に、オーストラリアで働いているパパの元へと引っ越し、新しい保育園での生活に戸惑いながらも、次第に慣れて楽しく通えるようになるまでを描いたエピソードです。『ぼくはオーストラリアの保育園に行きたくない』第8話をごらんください。

初登園を果たしたものの、保育や施設について全体的に説明不足なため、建物からもなかなか出られなかったみゅこさん。





心配事も含め、ひとまず登園できたことをお父さんに報告します。ちょうどその時、お父さんのところに保育園からメールが届きます。

今後のことについてお父さんに相談したみゅこさん。



すると、入園の手続きをしたお父さんのところに、連絡帳アプリについてお知らせが来ました。ひとまずダウンロードするみゅこさん。





夕方には連絡帳アプリが更新され、楽しそうに遊んでいるこーくんの画像を見ることができました。頑張るこーくんに、みゅこさんも感動です。





連絡帳アプリを通して、保育園で遊んでいるこーくんの画像を確認し、うれしくなるみゅこさん。お迎えの時間に、こーくんの様子を聞きます。



担当の先生から、こーくんは給食も食べ、お昼寝もし、元気に生活したと報告を受けますが、問題もあったと言われてしまいます。





新しい環境に親子で挑戦！数々の困難に立ち向かい、成長した我が子

「おとうさんのところに行きたい」という息子・こーくんのひと言がきっかけで、みゅこさんは思い切って単身赴任中の夫を追い、親子でオーストラリアへの移住を決意します。



ところが出発直前、到着日がお父さんの出張と重なっていることが判明。現地に着いてもすぐには家族がそろわず、みゅこさんが一人でこーくんを保育園に連れて行くことになります。日本と違う保育環境に戸惑い、登園を嫌がるこーくん。みゅこさん自身も不安を感じながらのスタートでしたが、少しずつこーくんも園に慣れ、笑顔が戻っていきました。



ところが今度は、国内での引っ越しが決まり、せっかく慣れた保育園ともお別れすることに。再び見知らぬ土地と新しい園での生活が始まり、こーくんはまた登園を渋るようになります。けれど時間が経つにつれ、新しい友達や先生とも打ち解け、安心して通えるようになっていきました。そして、現地での生活にも自信がつき、小学校入学に向けて前向きな気持ちで準備を進めていくようになります。



子どもにとって保育園は、家族以外とつながる初めての「社会」。環境の変化に戸惑うのは当然です。それでも、そばで見守ってくれる大人の存在があれば、子どもは少しずつ環境に順応していけるのだと感じさせてくれます。



みゅこさんとこーくんの経験は、異文化の中でも親子で支え合いながら成長していけること、そして新しい環境の中に安心できる居場所を見つけていけることを教えてくれる心温まるお話です。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）