見て見ぬフリは、できない。でも逆恨みが怖い…子の同級生の万引き、どうすれば【ママリ】

わが子と同級生の子が万引き…巻き込まれたくないがどうするべき？

子どもが（我が子ではない）万引きしているところを見ちゃったらどうしますか？



習い事先での出来事です。

習い事先では受付の近くにお菓子が並ぶワゴンがあり買う時は受付で支払いをしてテープを貼ってもらいます。

そこで小2の娘と同じクラスのA子ちゃんも同じ曜日に習い事をしていてよくそのお菓子のワゴンを見てました。

A子ちゃんとは家が逆方向なので習い事先出てすぐバイバイなんですが娘が外までは一緒に行きたいからと娘もお菓子を一緒に見てたんですが2回程あれ？支払いした？と思う事があったんですが支払いをしてないとの確証も持てず。

3回目遠くから様子見てたら確実に万引きしてました。

でも私も動揺してしまって何も言えず💦



A子ちゃんとは1年生の時もクラスが一緒だったのですが、その時“階段下りるのが遅い”と言われ階段で押されて怖かったと泣いて帰ってきたり、わざとだったのかはわからないですがA子ちゃんが⚪︎⚪︎ちゃん転ばせて怪我したという話をきいたり、担任の先生から聞いた話しだと男の子の兄弟が多いみたいでその影響か、学校で喧嘩になるとしね！とか言う子らしく良い印象の無い子なのであまり直接言いたく無いと思っていて。



受付の方に話してみるのが良いのかなと思うのですがやはり皆んなが帰る時間はお菓子買う子の対応だったり保護者の方と話している事も多くお菓子のワゴンをずっと見ている事も難しそうですし受付の方に言っても困りますかね？💦



因みに今日も習い事の日だったのでワゴンの所で娘と話しつつA子ちゃんとも話しつつ（見てるよアピール）様子見てたら堂々と（自分ではこっそりのつもりなんでしょうが）上着にさっと隠してそのまま外に行こうとするので靴履こうとしてそのお菓子が落ちた時に「あれ、それもうお金払った？」って聞いたら「え？あ、うーん今日はやっぱいいや」って戻してました。

今日は戻してましたが大人ががっつり側にいてもやっちゃう感じじゃ次回もまたやるんじゃ？と思うと毎回言うのも気が重いというか、私のせいでお菓子とれなかったと恨まれて娘に何かされたらと思うともう関わりたく無いと思っているんですがどうしたらいいでしょうか？😢

今日言ったこともこの対応で良かったのか学校で何かあったらどうしようと不安になってます😭

子どもが小学生になると、1人で行動する場面が増えて、少し手が離れたように感じることもあるのではないでしょうか？また、自分の知らないところでのトラブルが増えることもあるかもしれません。アプリ「ママリ」には、子どもと以前問題があった同級生の女の子が、習い事先で万引きをしていたとの声が届きました。トラブルに発展することを避けたいため、対応に悩んでいるとのこと。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

子どもと同じクラスの女の子が万引きをするところを見てしまった投稿者さん。子どもと習い事が同じ曜日で、受付の近くにあるお菓子のワゴンをよく見ており、何度か支払いをしたのか疑問に感じたことがあったものの確信が持てないことがあったとのこと。後日、遠目から様子を伺っていたところ、女の子が万引きする姿をしっかりと見たようです。しかし、動揺してしまった投稿者さんはその場では何もできなかったとのこと。



その女の子と子どもの間には1年生のときにトラブルがあり、周りから聞く話からも良い印象が無く、もし声を掛けたことで逆恨みされ、子どもに怒りの矛先が向かうことを考えると関わりたくないと感じているようです。受付の方に伝えようと思ったものの、習い事が終わる時間はスタッフさんが忙しくされているので困らせてしまうのでは無いかと悩んでいるようです。



悩んでいるところに、再び女の子がお菓子を取る姿を確認し、そのまま外に出ていこうと靴を履こうとしたとき、お菓子を落としたので声を掛けたところ、この日はお菓子を元の場所に戻していたとのこと。近くに大人が居るときでも万引きをしようとする女の子を見て、次回もまた同じことをするのではと思い、気が重くなったようです。



このときに声を掛けたこと、対応したことは正しかったのか、今後子どもが巻き込まれるトラブルに発展しないか心配な様子。この場合、どのように対応するのがベストだったのでしょうか？

その子に伝える！受付の方に伝える！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、直接その女の子に伝えるとの声をご紹介します。

その子に万引きはダメということ伝えます！

それでもやるようなら受付の方にも言った方がいいと思います！

受付の人に注意を促しておくことです。 出典：

女の子に、万引きはダメだということを直接伝えるとの声が届きました。伝えたところでその後も繰り返すようなら、受付の方に伝えるとのこと。



本来なら、そのように声を掛けるのが1番なのかもしれません。わが子では無くても、ダメなことはダメだと大人として教えるべきですよね。



しかし、子どもが1度泣かされるようなトラブルがあったので、その女の子とこれ以上関わりたくないと思っている投稿者さんには、声を掛けることに不安があるようです。その気持ちもよく分かりますよね。

次に、受付の方に伝えるとの声をご紹介します。

とりあえず受付の人には話します。

受付の人が対応できないなら監視役の人を配置するとか何とかすると思います。 出典：

なるべく身バレさけるのに受付の人に電話でお伝えして、あとはその子のことは放っておく＆徐々に距離おきます！ 出典：

まずは、受付の方に話すとの声が届きました。直接受け付けの方に話すことも避けたい場合、電話で伝えるとの声も寄せられました。



受付の方だけでその場の対応ができないようであれば、別のスタッフを付けてくれるのではないかとのこと。もちろん、万引きをした本人が悪いのですが、女の子が過ちを繰り返さないためにも、しっかり監視を強化してもらいたいものですね。

わが子が巻き込まれないようにするために

わが子ではなくとも、子どもが万引きをしている場面に出くわすのはショックなできごとですよね。それも一度ではなく、複数回にわたるものであり、今後も続くことが考えられると気が重くなるのも無理ありません。



本来なら、大人としてすぐに声を掛けることが必要なのかもしれません。しかし、トラブルに巻き込まれたくないという親心からそう簡単に声も掛けられず、かと言って見て見ぬ振りもできず…悩む気持ちに共感する方もおられるはず。



今回は、受付の方に直接または電話でこの件を伝えて、その後のことは習い事先の方に任せても良いのかもしれません。寄せられた声にあるように、大切な子どもが巻き込まれないように、その子と距離を置くことも1つですね。

記事作成: kira_z07

（配信元: ママリ）