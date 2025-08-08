『イケパラ』歴代の男子生徒役で「好きな俳優」ランキング！ 2位「小栗旬」、僅差の1位は？【2025年調査】
学園ドラマの金字塔として多くのファンに愛され続ける『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』。魅力あふれるキャラクターや胸が高鳴る名場面は、今なお鮮やかに記憶に残ります。
All About ニュース編集部は7月17日〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「歴代の男子生徒役で好きな俳優ランキング」を発表します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位には、小栗旬さんが選ばれました。
小栗旬さんは、堀北真希さんがヒロイン・芦屋瑞稀役を演じた2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で佐野泉役を演じました。佐野泉は、芦屋瑞稀が桜咲学園に転入するきっかけとなった、憧れの存在。走り高跳びの選手で、クールな美青年キャラが人気を集めました。
回答者からは「小栗旬のカリスマ性やクールで不器用な役を完全に演じた部分」（20代男性／神奈川県）、「クールでカッコよく好きでした」（50代女性／広島県）、「小栗旬くんはナイスガイであるし、スポーツもできて頭もよくて好きな俳優」（40代女性／長崎県）、「一見物静かですかした感じでありながら実は強い気持ちをもったキャラクター、小栗旬はこういう役柄が本当に上手だと思います。とても格好いいです」（40代女性／東京都）などの声が上がりました。
1位に選ばれたのは、生田斗真さんでした。
2007年放送の『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』で、生田斗真さんが演じたのは、佐野泉（小栗旬さん）の親友・中津秀一。スポーツ万能なサッカー部のエースで、学園のムードメーカー的存在です。女であることを隠して男子校に通うヒロイン・芦屋瑞稀（堀北真希さん）に恋心を抱いてしまい、戸惑いながらも悩む姿がコミカルで、見る人の心をつかみました。
回答者からは「明るい感じのキャラクターがよかった。また、他のドラマや映画でいろんな役をこなしていてすごいと思う」（20代男性／静岡県）、「中津の役がピッタリだったから」（30代女性／神奈川県）、「おちゃらけキャラがかっこいいと思えたのは初めてだったから」（30代女性／神奈川県）、「顔がダントツイケメンでキャラクターも憎めない可愛らしさがあったから」（30代女性／岩手県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
2位：小栗旬（2007年版）／119票
1位：生田斗真（2007年版）／130票
