アニメ「機動戦士ガンダム」第5話「大気圏突入」。ジオン軍のクラウン曹長が、大気圏突入で減速できず「シャア少佐！助けてください！減速できません！」と叫びます。その後、シャアが「クラウン、気の毒だが…ザクには大気圏を突破する性能はない。無駄死にではないぞ。お前が連邦軍のモビルスーツを引き付けて置いてくれたおかげで撃破できるのだ」と返答。悲鳴とともにザクが燃え尽きていくシーンはあまりに有名です。



【写真】「シャア少佐！助けてください！減速できません！」 あの名セリフが脳内に…

今、SNS上ではあのシーンを奇抜なアイデアによって見事再現したプラモデルが大きな注目を集めている。



「#アイデアの勝利だと自負してるプラモ 大気圏突入ザク」と件のプラモデルを紹介したのは正晃さん（@snoopy12261）。



ザクを果物やタマネギなどを入れるのに使いそうなオレンジをネットに入れぶら下げただけ…コストはかかっていないが、視覚的にはたしかにあのシーンそっくりだ。正晃さんにお話を聞いた。



ーーこのネットは？



正晃：元々タマネギが入っていたもので、調理場に吊るされているのを見ていたらふと思いつきました。



ーー仕上がりのご感想は？



正晃：ザク本体は合わせ目を消したり筋彫りを追加したりそれなりに自分好みになるように作りましたが、撮影自体は正直そこまでこだわったわけでもなく、2、3枚の撮影で思いのほかそれっぽい写真が撮れました。みかんネットの底を塞ぐビニール紐を映らないように撮ればもっとリアルになりそうだとは思いましたが、チープさを強調したかったので敢えてそのままにしました。



ーー投稿が大反響です。



正晃：想像以上の反響で、こんなに多くの人の目にとまるとは思っていませんでした。照れ3割、うれしさ3割、反響多すぎて怖い3割、ドヤ顔1割といった感じです（笑）。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「シャア少佐、助けて下さい！みかんがありません！」

「ザクには…みかんネットを 突き破る機能はない！ 気の毒だが…。 (そのまま宙ぶらりん)www」

「(ー人ー) 『シャア少佐〜！助けて下さいっ！減速できません！』・・・・合掌。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ガンダム好きな方はぜひご自宅でもお試しいただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）