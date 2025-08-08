mcSister¡¢non-no¡Ä90Ç¯Âåà½÷»Ò¤ÎÆ´¤ìá43ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬Æ±´üºÆ½¸·ë3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«!¥¹¥¿¥¤¥ë·òºß»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö´¶Æ°Åª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤·¤ªÈþ¤·¤¤¡Ä!!¡×
Ìë¤Î³¹¤ÇÍá°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²í¤Ê»Ñ!
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¡¢¤Ï¤Ê(43)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à½÷»Ò¤ÎÆ´¤ìá»¨»ï¤ÎÆ±´ü¥â¥Ç¥ë3¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»ï¡ØmcSister¡ÙÆ±´ü¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄÍµÀ¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÀî¸¶°¡Ìð»Ò¤Á¤ã¤ó¤È!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Âå¾¯½÷¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó½÷À»ï¡Ö¥¨¥à¥·¡¼¥·¥¹¥¿¡¼(mc Sister)¡×(ÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÌö¤·¤¿Àî¸¶°¡Ìð»Ò¡¢Ä®ÅÄÍµÀ¤¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¤§¤È»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤äË·¤ÏÅ·Á³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤Ò¤í¤èË·¤Ï(¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï)¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£35Ç¯°Ê¾å¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤¡¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿3¿Í¤¬Ìë¤Î³¹¤ÇÊÂ¤ó¤À²í¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅö»þÆ´¤ì¤Æ¤¿¤ª»°Êý¤¬¡¢º£¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹♡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤·¤ªÈþ¤·¤¤¡Ä!!¡×¡Ö¿Í¤Î»þÂå¤ÎMC sister¤¬»ä¤È»Ð¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Ç¤·¤¿!¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óÁÇÅ¨¤ÊºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥¤¥Ö¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÈÄ¹¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö´¶Æ°Åª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥à¥·¡¼¥·¥¹¥¿¡¼(mc Sister)¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Önon-no¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤»¨»ï¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶µ°éÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£