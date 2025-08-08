ドン・キホーテ×PABLOからチーズタルト風味のお酒が新登場♡

スイーツ好きにうれしいニュース♡人気チーズタルト専門店「PABLO」が監修した、スイーツのようなお酒が登場します。販売は“驚安の殿堂”ドン・キホーテ。一部店舗にて2025年8月8日（金）より順次販売スタートです。バターやクリームチーズの濃厚な風味にアプリコットの甘酸っぱさが重なった、デザート感覚のリキュールをぜひ楽しんで♪

PABLOのチーズタルトがまさかのお酒に⁉

あのとろける食感が魅力の「PABLO」のチーズタルトが、なんとリキュールとして登場。

北海道産ヨーグルトをベースに、チーズのコクやアプリコットの香りを忠実に再現したスイーツ系のお酒は、甘酸っぱくて後を引くおいしさ♡

冷やしてそのままでも、氷を入れてロックでも楽しめるので、おうち時間がぐっと華やかに。

詳細スペックと購入できる場所は？

商品名は「あまずっぱ～いPABLOのチーズタルトがお酒になりました。」。容量500mlで、価格は1,500円（税抜）、アルコール度数は5％のリキュールです。

全国のドン・キホーテ（一部店舗）にて、2025年8月8日より順次販売スタート。数量や販売時期は店舗により異なるため、見つけたら即GETが正解です♪

見逃せないスイーツ感覚のお酒♡

ドン・キホーテのユニークな商品ラインに、また1つ注目のアイテムが仲間入り。チーズタルトの“とろける美味しさ”をそのまま楽しめるお酒は、リラックスタイムにも、友人との集まりにもぴったりです。

甘めのお酒が好きな方はもちろん、PABLOファンも要チェック。ぜひお近くのドンキで探してみてくださいね♪