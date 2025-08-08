『星つなぎのエリオ』の『鬼滅の刃』と好対照の5つの魅力。「戦わない」物語の意義とは
ディズニー＆ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』が8月1日から公開中です。結論から申し上げれば、これまでのピクサー作品にもあった、「優しくもありながらも甘やかさない」物語の魅力が極まった、老若男女におすすめできる素晴らしい作品でした。
そして、現在爆発的な超大ヒットとなっている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来』および『鬼滅の刃』という作品と、対照的な内容でもありました。もちろん、どちらが良くてどちらが悪いということではなく、それぞれで示された主人公の行動やメッセージが「好対照」だからこそ、どちらも見てほしい理由があるのです。まとめていきましょう。
【動画】『星つなぎのエリオ』の予告編
しかしながら、エリオの行動は彼にとっての希望である一方で、客観的には「現実逃避」とも言えるもの。ボイジャーだって、たとえ地球外知的生命体がいたとしても、現実的にはその場所に向かうだけでも何万年という遠い時間がかかるわけですから。
思えば、主人公が大切な家族を亡くしてしまうことは、『鬼滅』と『エリオ』で共通しています。一方で『鬼滅』の炭治郎はどこまでもまっすぐで「ブレない」、それはそれで少年漫画の主人公としてとても真っ当なキャラクターです。また、鬼になっても人を食べない妹の禰豆子を、人間に戻すことを目標として奮闘しており、孤独ではありません。一方でエリオは、自分を愛してくれているオルガに対しても「叔母さんは家族じゃない」という悲しい言葉をぶつけてしまい、家族がいるはずなのに孤独のままです。彼が抱えた虚言癖や、自分の殻にこもる問題も含めて、やはり炭治郎とは正反対のキャラクターであり、だからこそ後述する「戦わない」選択をする物語を描けているとも思うのです。
ここでは詳細を伏せておきますが、エリオはそのグロードンが抱えていた、自分とは少し違う（似てもいる）悩みを聞き、銀河を揺るがす脅威を避けるため、戦うのではなく「交渉」を試みるのです。
もう少し踏み込んでいえば、グロードンが親から押し付けられているのは「戦うべき」という好戦的な姿勢であり、「男は男らしくあるべき」といった「マッチョイズムの継承」の問題とも取れるでしょう。エリオが戦うことを選ばないのは、友達のグロードンもまた戦うことを望んでいないから、なのです。
また、劇中には「戦闘用のスーツ（兵器）」も登場するのですが、エリオとグロードンがそれを使ってヒロイックな活躍をすることはありません。単純にバトルシーンの見せ場がないことを不満に思う人もいるかもしれませんが、それもまた「戦わない」物語の主題にマッチすることとして、大いに肯定したいのです。
一方で、『鬼滅』という作品の魅力の1つと言えば、やはり迫力あふれる剣劇バトルでしょう。ただし、炭治郎たち「鬼殺隊」の面々は、決して進んで戦いを求めているわけではなく、むしろ「戦わざるを得ない」という悲壮感がにじみ出ています。もちろんそのことも含めて『鬼滅』は素晴らしい作品なのですが、『エリオ』のように「そもそも戦う選択をしない」主人公の物語も、大切にしたいと思えたのです。
これは、ディズニーのアニメ映画『アナと雪の女王』にも通じるメッセージです。本作では、「ありのままで」という『レット・イット・ゴー』のフレーズが印象的に使われていますが、主人公エルサがその曲を歌いながら選んだ行動は「氷の城に閉じこもる」ことであり、それは必ずしも「正しい」と言い切れない選択でしょう。もちろん「自分らしさ」が大切であることは、『アナ雪』でも『エリオ』でも告げられています。しかし、だからと言って、自分の中にある問題から目を背けていいわけではない。どこかでバランスを探ったり、自分ではない誰かのための良い選択をする。そのような「自分らしさ」だけにとどまらないメッセージは、とても真摯（しんし）だと思えたのです。
エリオが宇宙が大好きで、かつ無線機で交信をしようとしていたことも劇中では確かな意味がありますし、だからこそエリオに興味を抱いた地球の少年・ブライスや、オルガの部下で無線オタクの大人・メルマックというキャラクターにも、重要な役割が与えられているのです。
そして、前述したようにエリオとグロードンが戦わない選択をしたため、バトルシーンはないに等しいのですが、一方で「オタクの知識」を生かした、楽しくもスリリングなアクションシーンが用意されているのはうれしいところ。それを持って、本作は「好きなことは好きでいい」という、「オタク讃歌」とも言える内容になっているのです。
また、本作は既存の映画のオマージュや、その影響も見受けられます。子どもが宇宙人と交流する様は『E.T.』的ですし、とあるストレートな『ターミネーター2』のパロディーもありますし、宇宙船から放たれた光がエリオを招く場面は『未知との遭遇』らしく、オタクを肯定する様は『ギャラクシー・クエスト』にもあった面白さです。作り手が明らかに映画オタクであることが、劇中でオタクを肯定することにも、確実につながっているのでしょう。
「温かい音色で奏でられるメロディーの中で「嵐の中をここまで来たんだ」と歌い出す歌詞は、周囲の人間と馴染めず、他人に対して壁を作ってしまうひとりぼっちのエリオの寂しさにも寄り添うように歌われ、「側にいる事を選んで 今側にいるから 迷子じゃないんだ」と語りかけるような藤原さんの歌声は、本作でエリオとグロードンが絆を深める中で、そのままの自分を愛する勇気をもらったように、この広い世界で寂しさを抱えるすべての人の心をつつみこむやさしさに溢れています。」
まさにその通りで、「孤独」について真摯に向き合った物語に、ここまでマッチした曲を選んでくれたことをうれしく思います。映画の余韻に浸りつつ、ぜひ『リボン』にも耳を傾けてほしいです。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
この記事の筆者：ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)
そして、現在爆発的な超大ヒットとなっている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来』および『鬼滅の刃』という作品と、対照的な内容でもありました。もちろん、どちらが良くてどちらが悪いということではなく、それぞれで示された主人公の行動やメッセージが「好対照」だからこそ、どちらも見てほしい理由があるのです。まとめていきましょう。
1：冒頭の「ボイジャー」との出会いから分かる「孤独」『星つなぎのエリオ』の主人公・エリオは両親を失い、周囲になじめず、はっきりと「孤独」を抱えている少年です。そして彼が感銘を受けたのは、1977年に実際に打ち上げられた無人宇宙探査機「ボイジャー」でした。ボイジャーは地球の生命や文化の存在を伝える音や画像が収められた「ゴールデンレコード」を搭載し、今も宇宙のどこかにいるほかの生命体へメッセージを届けるための孤独な旅を続けています。そのボイジャーと同じように、エリオは「この広い世界に、きっと“本当の居場所”がある」と信じて、毎晩のように星を見上げ、宇宙人との交信も目指そうとするのです。
しかしながら、エリオの行動は彼にとっての希望である一方で、客観的には「現実逃避」とも言えるもの。ボイジャーだって、たとえ地球外知的生命体がいたとしても、現実的にはその場所に向かうだけでも何万年という遠い時間がかかるわけですから。
2：家族にも「家族じゃない」と言ってしまうエリオは、ほかにもさまざまな問題を抱えています。日常的にウソをついていますし、海辺ではケンカをしたりもして、両親に代わって彼を育てている叔母・オルガを困らせてばかり。しかもエリオは、宇宙飛行士を目指してもいるオルガにとって、自分は邪魔な存在なのではないかと、悲しい思い込みもしてしまうのです。
思えば、主人公が大切な家族を亡くしてしまうことは、『鬼滅』と『エリオ』で共通しています。一方で『鬼滅』の炭治郎はどこまでもまっすぐで「ブレない」、それはそれで少年漫画の主人公としてとても真っ当なキャラクターです。また、鬼になっても人を食べない妹の禰豆子を、人間に戻すことを目標として奮闘しており、孤独ではありません。一方でエリオは、自分を愛してくれているオルガに対しても「叔母さんは家族じゃない」という悲しい言葉をぶつけてしまい、家族がいるはずなのに孤独のままです。彼が抱えた虚言癖や、自分の殻にこもる問題も含めて、やはり炭治郎とは正反対のキャラクターであり、だからこそ後述する「戦わない」選択をする物語を描けているとも思うのです。
3：「戦わない」選択をする主人公そんな問題ばかりのエリオでしたが、ある日、さまざまな星の代表が集う世界である「コミュニバース」に”地球の代表”として招かれ、そこで出会ったエイリアンの少年・グロードンと初めて「本当の友達」になります。
ここでは詳細を伏せておきますが、エリオはそのグロードンが抱えていた、自分とは少し違う（似てもいる）悩みを聞き、銀河を揺るがす脅威を避けるため、戦うのではなく「交渉」を試みるのです。
もう少し踏み込んでいえば、グロードンが親から押し付けられているのは「戦うべき」という好戦的な姿勢であり、「男は男らしくあるべき」といった「マッチョイズムの継承」の問題とも取れるでしょう。エリオが戦うことを選ばないのは、友達のグロードンもまた戦うことを望んでいないから、なのです。
また、劇中には「戦闘用のスーツ（兵器）」も登場するのですが、エリオとグロードンがそれを使ってヒロイックな活躍をすることはありません。単純にバトルシーンの見せ場がないことを不満に思う人もいるかもしれませんが、それもまた「戦わない」物語の主題にマッチすることとして、大いに肯定したいのです。
一方で、『鬼滅』という作品の魅力の1つと言えば、やはり迫力あふれる剣劇バトルでしょう。ただし、炭治郎たち「鬼殺隊」の面々は、決して進んで戦いを求めているわけではなく、むしろ「戦わざるを得ない」という悲壮感がにじみ出ています。もちろんそのことも含めて『鬼滅』は素晴らしい作品なのですが、『エリオ』のように「そもそも戦う選択をしない」主人公の物語も、大切にしたいと思えたのです。
4：『アナ雪』に通ずる「ありのままで」だけではない問いかけポスターのキャッチコピー、また予告編には、グロードンからエリオへの「そのままの君が好きだよ」と「自分らしさ」を肯定してくれる言葉がありますが、実際の本編ではエリオの言動が「全肯定」されているわけではありません。エリオがウソをつき続けたことは劇中の最大の問題につながってしまいますし、「新しい居場所を見つけたとしても、今までの全てを捨ててもいいのか？」という真っ当な問いかけもされているのですから。
これは、ディズニーのアニメ映画『アナと雪の女王』にも通じるメッセージです。本作では、「ありのままで」という『レット・イット・ゴー』のフレーズが印象的に使われていますが、主人公エルサがその曲を歌いながら選んだ行動は「氷の城に閉じこもる」ことであり、それは必ずしも「正しい」と言い切れない選択でしょう。もちろん「自分らしさ」が大切であることは、『アナ雪』でも『エリオ』でも告げられています。しかし、だからと言って、自分の中にある問題から目を背けていいわけではない。どこかでバランスを探ったり、自分ではない誰かのための良い選択をする。そのような「自分らしさ」だけにとどまらないメッセージは、とても真摯（しんし）だと思えたのです。
5：オタクの「好きなことは好きでいい」という姿勢は全肯定一方で、『エリオ』において完全に肯定されていることがあります。それは「オタク」であること！
エリオが宇宙が大好きで、かつ無線機で交信をしようとしていたことも劇中では確かな意味がありますし、だからこそエリオに興味を抱いた地球の少年・ブライスや、オルガの部下で無線オタクの大人・メルマックというキャラクターにも、重要な役割が与えられているのです。
そして、前述したようにエリオとグロードンが戦わない選択をしたため、バトルシーンはないに等しいのですが、一方で「オタクの知識」を生かした、楽しくもスリリングなアクションシーンが用意されているのはうれしいところ。それを持って、本作は「好きなことは好きでいい」という、「オタク讃歌」とも言える内容になっているのです。
また、本作は既存の映画のオマージュや、その影響も見受けられます。子どもが宇宙人と交流する様は『E.T.』的ですし、とあるストレートな『ターミネーター2』のパロディーもありますし、宇宙船から放たれた光がエリオを招く場面は『未知との遭遇』らしく、オタクを肯定する様は『ギャラクシー・クエスト』にもあった面白さです。作り手が明らかに映画オタクであることが、劇中でオタクを肯定することにも、確実につながっているのでしょう。
おまけ：BUMP OF CHICKENのエンドソングがぴったりの理由日本版エンドソングであるBUMP OF CHICKENの『リボン』が、映画にピッタリだと称賛をされています。今回の映画のために描き下ろされたわけではなく、2017年にリリースされた楽曲にかかわらず、「『エリオ』のためにあった」とさえ思えるほどなのです。この曲の起用理由を、公式Webサイトから引用しておきましょう。
「温かい音色で奏でられるメロディーの中で「嵐の中をここまで来たんだ」と歌い出す歌詞は、周囲の人間と馴染めず、他人に対して壁を作ってしまうひとりぼっちのエリオの寂しさにも寄り添うように歌われ、「側にいる事を選んで 今側にいるから 迷子じゃないんだ」と語りかけるような藤原さんの歌声は、本作でエリオとグロードンが絆を深める中で、そのままの自分を愛する勇気をもらったように、この広い世界で寂しさを抱えるすべての人の心をつつみこむやさしさに溢れています。」
まさにその通りで、「孤独」について真摯に向き合った物語に、ここまでマッチした曲を選んでくれたことをうれしく思います。映画の余韻に浸りつつ、ぜひ『リボン』にも耳を傾けてほしいです。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
この記事の筆者：ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)