¡Öµ÷Î¥´¶¤¬¤â¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¡Ä¡×Î¹¹ÔÀè¤ÇÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ó¡¢³¤¤Ç¤ÏÌ©Ãå¤â¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ï¢Â³¤Çà¥Ç¡¼¥ÈÅê¹Æá¡Ä2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¸å¤í»Ñ¤«¤é¤âÍ¥¤·¤µ°î¤ì¡Ä
¡¡Î¹¹ÔÀè¤ÇÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ó¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤ÏÌ©Ãå¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡Ä¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ï¢Â³¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ëà¥Ç¡¼¥Èá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¥Ñ¡¼¥È2¡£³¤¤¬åºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡Ö#ÌÅ¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×¡Ö#¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¡¼¥È¡×¤Ê¤É¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡£ÌÅ¤È³¤¤ÎÊý¤ò¸þ¤ÐÊ¤àÍÍ»Ò¤äÃçÎÉ¤¯2¿Í¤ÇºÂ¤êÌ©Ãå¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Á°Æü¤Ë¤âÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÅ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ü¡¼¥ëÂÐ·è¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î³Ú¤·¤²¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¡¼¤ó¤Ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶¦Í¤·¤Æ¤â¤í¤Æ¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¹¬¤»¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¡¢Í¥¤·¤µ°î¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤â¤¦µ÷Î¥´¶¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡¢¡¢¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¸«¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£