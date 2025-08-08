Ï¢¥É¥é¤Ç­à·ãÊÑ­á»Ñ¤ò¸«¤»ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëâÃÅç½¨ÏÂ(¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¸ø¼°X¡÷ossans_love¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÊÁ¥·¥ã¥Ä¡ÄÉ¦¤òÀ¸¤ä¤¹¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ

¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë48ºÐÇÐÍ¥¤Î­à·ãÊÑ­á»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤ª¤Ç¤³¤ò¸«¤»¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëâÃÅç½¨ÏÂ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ× ·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£âÃÅç¤Ï6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè5ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Î¹½À®°÷¤Ç¡¢²ÏÀîÉß¤Ç°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÁÒÅÄ°ìÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖâÃÅç¤µ¤ó¡ª¡©Á´Á³Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¡Á¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¤³¤ó¤ÊÌò¤ä¤ë¤ó¤ÀÉ½¾ð¤â½êºî¤â²¿¤â¤«¤â¤¬¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÆÁÀî²È¼£¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤±¤ÉâÃÅç¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡©¤È²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖâÃÅç½¨ÏÂ¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤ÊÌò¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖâÃÅç½¨ÏÂ¤µ¤¡¡¢¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾­·³¤«¤é¤ÎÍîº¹¤¬¡Ä¡×¡Ö¾­·³ÍÍ¤ÎâÃÅç¤µ¤Þ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»àÂÎÌò¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤Ç½Ð¤Æ¤Æ¡¢¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

Ï¢¥É¥é¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ç­à·ãÊÑ­á»Ñ¤ò¸«¤»¤ëâÃÅç½¨ÏÂ
(¡ÖÂçÄÉÀ× ·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷daitsuiseki2507¤è¤ê)

¡¡âÃÅç¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¹¾¸ÍËëÉÜ½½Âå¾­·³¤ÎÆÁÀî²È¼£Ìò¤Ç½Ð±é¡£ÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤­¤ëâÃÅç¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£