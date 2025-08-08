Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤«¤é23Ç¯¡Ä44ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡Ö¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¡×àÌ¼á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿àÊÌ¿Í´éá¤ËSNS¶ÃØ³¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¤Ì¼¤Î¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤!¡×ÏÃÂê¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ä«¥É¥é¤äÂç²Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌò¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤¬44ºÐ¤Ë¡½¡£àÌ¼á¤ÎÎÙ¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÌ¥¤»¤¿à´éá¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß(18)=²Æì¸©½Ð¿È=¤ÎÎÙ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ×½á¡£¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ëÂè5ÏÃ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢áÄ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬»Ò¡¢¤á¤°¤ë¤ò¥Ó¥ó¥¿¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÈà½÷¤ÎÁÛ¤¤¤òÍý²ò½ÐÍè¤ë¿Æ¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍõÂô¤á¤°¤ë(áÄ¿¿)¤ÎÉã¿Æ¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ï¿Æ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Ä¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦»ö¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤â¿Æ¤È¤·¤Æ³Ø¤Ö»ö¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â2»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤ÊÉãÌ¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ♡¡×¡Ö¤¤¤¼¤ó¤â¡¢Â¾¶É¤ÇÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡¢¤³¤ÎÍÍ¤ÊÂç¤¤¤Ì¼¤Î¿Æ¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤á¤°¤ë¤Î¤ªÉã¤µ¤óÌò¤¬Í×½á¤Ê¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤!¡×¡Ö¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÎÅÄî´¶µ¼ø¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍ×½á¤¬¥¯¥ºÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í×¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2001Ç¯)¤ÎÉ¹ÀîÀ¿Ž¥²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼G3Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Ãë¥É¥é¡Ö¿·¡¦°¦¤ÎÍò¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢02Ç¯)¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÁê¼êÌò¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡×(03Ç¯)¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×(18Ç¯)¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×(23Ç¯)¤Çµ²±¤Ë»Ä¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£