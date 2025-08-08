¡ÖºÍÇ½´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡ª¡×23ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç»ÈÍÑ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó²è¤òÈäÏª¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥¨¥Ã¡ª¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×
ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿Ææ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤¬É×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎàÈëÌ©á¤Î1Ëç¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×(2024Ç¯)¤ä¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×(10Ç¯)¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡¦ÂçÀÐÀÅ¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÎÈëÌ©¡¢Éã¿Æ¤ÎÈëÌ©¡¢¤½¤·¤ÆÆæ¤Î·º»ö¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÆæ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡ÈëÌ©¤À¤é¤±¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë±£¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£·àÃæ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é(¾¾)¤ÎÄï¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼·ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥ì¥ª(ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢23)¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¤Ç»Ð¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤òÈäÏª¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈÄ³À¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à¾¾¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÅ·¤Ï²¿ÊªÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¡Ä¡×¡ÖºÍÇ½´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ö¥¨¥Ã¡ª¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÄ³À¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤Ê¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊºÍÇ½¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£