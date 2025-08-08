宮野真守が11月19日にリリースされる8thアルバムからの先行楽曲「ジャンプしてみて」を、本日デジタルリリースした。

「ジャンプしてみて」はどこか懐かしさを感じるソウルファンクナンバーとなっており、夏の音楽フェスなどで宮野の音楽に初めて触れるオーディエンスでも自然にのれてしまう、無条件で楽しんでもらうことを目指した楽曲となっている。

楽曲の配信と合わせて同楽曲のミュージックビデオも公開。歌詞の内容にあわせたショートドラマ仕立ての内容になっており、お笑い芸人のアントニー扮する不良学生が宮野に表情豊かに迫る姿や、パーマ屋での宮野の演技力が引き立つコミカルな空気から一変、ディスコシーンでのスタイリッシュなパフォーマンスなど、様々なジャンルで活躍する宮野だからこそできる見どころが散りばめられた映像作品となった。

宮野は、今週末8月10日（日）に茨城県・国営ひたち海浜公園で開催される音楽フェス＜LuckyFes’25＞に出演。この「ジャンプしてみて」もフェスの中で初披露される予定だ。

さらに、今年の11月から開催されるライブツアーの詳細情報とメインビジュアルも公開となった。ツアーは＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞と銘打ち、すでにお知らせされている国内3箇所（宮城・兵庫・横浜）に加えて、来年2026年に海外公演として上海・台北での開催も決定。海外での単独公演は2019年以来の開催となる。

“VACATIONING!”のタイトル通り、リゾート感あふれる宮野のビジュアルもお披露目になり、どのようなライブが展開されるのか期待が高まる。現在、国内3箇所の公演を対象としたファンクラブ最速チケット先行の受付がスタート中。

＜MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜＞

11月22日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11月23日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台 11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月30日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール 12月13日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 神奈川・横浜アリーナ

12月14日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 神奈川・横浜アリーナ ※海外公演（上海・台北）の詳細は後日お知らせいたします ・チケット料金

12,100円（税込） ・チケット発売情報

宮野真守公式ファンクラブ「Laugh & Peace」にて最速チケット先行受付中！

受付期間：8月8日（金）正午〜8月31日（日）23:59

詳細はファンクラブサイトをチェック

https://www.laughandpeace.com/