溺れた男子中学生を助けようと…サッカチームの男性コーチ溺れ死亡　当時２人は海上でトレーニング　京都・京丹後市の海水浴場

８日正午すぎ、京都府京丹後市の海水浴場で、溺れた男子中学生を助けようとした５０代の男性が死亡する事故がありました。男子中学生も意識不明の重体です。



８日午後０時２０分ごろ、京丹後市網野町にある浅茂川海水浴場で、「１４歳の男性が２０ｍほど流されている」と消防に通報がありました。



警察によりますと、福知山市のサッカーチームに所属する男子中学生（１４）が溺れ、助けに行ったコーチの男性（５３）も同様に溺れたということです。二人は近くにいたサーファーなどに救助されましたが、男性が死亡。男子中学生が意識不明の重傷です。



サッカーチームは８日午前１１時ごろから、中学生１３人と男性コーチで海水浴場を訪れ、海上トレーニングをしていたということです。



溺れていた男子中学生（１４）を見つけた他のメンバーが、コーチの男性に連絡。男性が浜から助けに行きましたが、同様に溺れたため、近くのサーファーなどに助けを求め、２人は浜からおよそ４０ｍの沖合で救助されました。



警察が事故の原因を詳しく調べています。