◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）

ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手が先発し、５回９４球を投げて８安打、４四死球、今季ワースト６失点（自責２）でＫＯ。１０勝目は挙げられなかった。

７回６安打２失点で９勝目を挙げた前回１日の巨人戦（東京Ｄ）から、中６日の対戦。初回１死一塁で泉口を一ゴロに仕留めたが二塁封殺後、併殺を狙った遊撃・京田の一塁送球がそれて２死二塁。続くキャベッジは打ち取った飛球だったが、左前に落ちて適時打。続く甲斐はバットを折りながらも打球を中前に運ばれた。中山には四球、２死満塁でリチャードには２点打を浴びて、初回に３失点した。

２、３回は３人ずつで片付けたが、４回につかまった。中山の死球、門脇の二塁打などで１死二、三塁のピンチ。ここで山崎の初球はバントを空振りしたかに見えたが、球審の判定はボールで不満げな表情を浮かべた。続く２球目は三塁へのバントとなったが、この打球を宮崎がファンブル。１死満塁で丸に右犠飛を許し１点を失い、なおも２死一、二塁で佐々木には２点二塁打を浴び、６点目を許した。５回の打席で代打・フォードを送られて交代した。