兵庫県知事の内部告発問題を調査した県議会百条委員会の元委員で、１月に死亡した竹内英明前県議（当時５０歳）の妻（５０）が８日、神戸市内で記者会見し、政治団体「ＮＨＫ党」の立花孝志党首（５７）を竹内氏への名誉毀損（きそん）容疑で県警に告訴し、受理されたと明らかにした。

県警は今後、立花氏から事情を聞くなどして慎重に捜査を進める。

竹内氏を巡っては、昨年１０〜１１月の県知事選の期間中、百条委で斎藤元彦知事の疑惑を追及する様子がＳＮＳで拡散し、中傷する投稿が相次いでいた。竹内氏は投開票日翌日、「一身上の都合」を理由に辞職。今年１月１８日に亡くなった。自殺とみられる。

告訴状では、立花氏は昨年１２月１３〜１４日、自身が立候補していた大阪府泉大津市長選の街頭演説で「竹内県議は警察の取り調べを受けているのは間違いない」と述べた。

さらに、竹内氏が亡くなった翌日、自身のＸ（旧ツイッター）で「県警からの継続的な任意の取り調べを受けていた」と投稿したほか、ユーチューブ動画で「明日逮捕される予定だった」と発言し、いずれも竹内氏の名誉を傷つけたとしている。

１月２０日、県警の村井紀之本部長（当時）が県議会で「全くの事実無根」と否定。その後、立花氏は「間違いだった」と釈明し、この動画を見られなくした。

名誉毀損罪は、具体的な事例を示して人の社会的評価をおとしめた場合に成立し、３年以下の拘禁刑、または５０万円以下の罰金が科される。虚偽の事実を故意に示して死者の名誉を傷つけた場合も処罰対象になる。

立花氏は８日、会見で「警察に呼ばれた場合にはしっかりと対応していきたい」と話した。