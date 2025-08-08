Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¡1st¼Ì¿¿½¸¤è¤êÌ¤¸ø³«¤À¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É³¨ÊÁ²ò¶Ø
¡¡Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ù¤è¤ê¡¢ÉõÆþ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥«¥Ã¥È¤È¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÎÉÙÅÄÎë²Ö¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð
¡¡8·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ù¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿½¸¡ª¡×¡Ö²¿¼þ¤Ç¤âÆÉ¤ßÊÖ¤»¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎËÜºî¤è¤ê¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎºÇ¸å¤Î³¨ÊÁ¤ò²ò¶Ø
¡¡¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤ÎÌë¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ï¤È¤Ê¤ê¡¢Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¡£»£±ÆºÇ½ªÆü¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£Î¢ÌÌ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÉÙÅÄ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÆÏ¤¤¤¿¿Í¤À¤±¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎ¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡ÖÆ»Ãæ¡×¡ÖÎ¹¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤È¡¢3 ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ç·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì 1 ÅÀ¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡£º£²ó²ò¶Ø¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼Ì¿¿½¸ËÜÊÔ»ÈÍÑ¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥³¡¼¥¹¥È¤ò¼ç¤ÊÉñÂæ¤È¤·¤¿¡Öa trip begins¡×¡ÊÅìµþ1²ñ¾ì¡¦Âçºå1²ñ¾ì¡Ë¡¢¥¯¥¬¥ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Öon the way¡×¡ÊÅìµþ2²ñ¾ì¡¦Ì¾¸Å²°1²ñ¾ì¡Ë¡¢¥¯¥¬¥ê¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤«¤éµ¢¹ñÄ¾Á°¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Öend of the journey¡×¡ÊÅìµþ1²ñ¾ì¡¦Âçºå1²ñ¾ì¡Ë¤È¡¢3¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¬¤±¤ÆÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡Ê¢¨Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³Æ²ñ¾ì¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¼ýÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤â¡¢³Æ²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¿ôÅÀ·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÙÅÄ¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡ÖÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Ë×Æþ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¹ØÆþ¤·¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿Ãæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ÉÙÅÄ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆþ¤Ã¤¿³Æ¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡Æü¸þºä46¡¦ÉÙÅÄÎë²Ö1st¼Ì¿¿½¸¡ØÎë²Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê8·î5ÆüÈ¯Çä¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï2600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
