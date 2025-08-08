マツダの「“7人乗り”ミニバン」がスゴかった！ ファミリーカーなのに“超パワフル”な「爆速ターボエンジン」搭載！ 走りが強烈すぎる「斬新ミニバン」MPVとは！

走りが強烈だったミニバン「MPV」のターボ仕様とは？

マツダが2016年まで販売していたミニバンに「MPV（エムピーブイ）」というモデルがありました。

初代は1988年に登場し、1999年には2代目が発売。2006年には3代目モデルが発売されましたが、この3代目には、強力なターボエンジン搭載したスポーティなモデルが設定されていたのです。

【画像】超カッコいい！ これがマツダの「爆速ミニバン」です！（28枚）

一体どのようなモデルだったのでしょうか。

爆速ターボ搭載の「MPV」

3代目MPVのキャッチコピーは「スポーツカーの発想で、ミニバンを変える」。このキャッチコピーのとおり、ミニバンでありながらも、非常にスポーティなエクステリアと走行性能を持った一台でした。

ボディサイズは全長4860mm×全幅1850mm×全高1685mmと、全高以外は国産ミニバンでは大きなサイズとなっており、特に横幅は当時の国産ミニバンとしては最大でした。

乗車人数は最大8人（後に最大7人乗りへと変更）で、乗車人数に合わせて多彩なシートアレンジが可能な点もMPVの特徴です。

一般的にボディサイズの大きなミニバンは、“迫力のあるエクステリア”のモデルが多いのですが、その点3代目MPVは全体的にスマートかつスタイリッシュなデザインを採用。

2008年にはマイナーチェンジが行われ、フロントフェイスをスポーティなタイプに変更し、よりシャープな雰囲気となりました。

そして、3代目MPVの大きな特徴がエンジンラインナップです。

2代目まではNA（自然吸気）モデルのみでしたが、3代目になってターボモデルを初めて追加。

このターボエンジンは「マツダスピードアテンザ」に搭載されていた、2.3リッター直列4気筒直噴ターボの「L3-VDT型」（最高出力272馬力、最大トルク38.7kgm）がベース。

ミニバンに搭載するためにチューニングが施されており、最高出力245馬力、最大トルク35.7kgmと若干パワーが抑えられていますが、それでも非常に強力なパワーとトルクを誇るエンジンです。

特に評価されたのが強力なトルクからくる加速で、大きくて重いボディをものともしない走りを見せました。

一方、取り回しの良さもポイント。ボディサイズは大きいものの、最小回転半径は5.7mと、2代目と変わらない数値でした。

※ ※ ※

大人数が乗車でき、さらに多彩なシートアレンジが可能な大型ボディと、その大きな車体をグイグイ引っ張る力強いエンジン、それでいて取り回しが良い3代目MPVは、魅力的な要素がたっぷりと詰まったモデルでした。

しかし、魅力のひとつであった「走行性能の高さ」は、ユーザーが求めているポイントとは違ったようで販売数は伸びず、残念ながら2016年で販売終了となってしまいました。