NECレッドロケッツ、選手たちがスーツに変身した姿を一挙公開

バレーボール女子のネーションズリーグで、日本代表として激闘を繰り広げた選手たちの“大変身”にファンの賛辞が集まっている。「カッコ可愛い」「スタイル良すぎ」「惚れてまうやろ」とコメントが寄せられた。

23歳の佐藤淑乃や和田由紀子、25歳の山田二千華ら代表で激闘を重ねた選手たちが“シゴデキ”女子に変身だ。所属するNECレッドロケッツが公式インスタグラムで紹介したのは、選手たちがOL風にスーツで決めた写真。佐藤は身長178センチ、和田は174センチ、山田は184センチという長身で、それぞれ出来る女感が漂っている。ファンからも驚きと喜びの声が殺到した。

「お似合いです」

「和田選手、かっこいいし素敵！」

「皆さん、スタイル良いから、カッコいい」

「淑乃ちゃんカッコ可愛い」

「スーツ姿が素敵過ぎる」

「惚れてまうやろがい」

「スタイル良すぎで涙」

ネーションズリーグで女子日本代表は4位。大目標は2028年のオリンピックで「ロス五輪の代表スーツ姿を妄想しちゃいますね」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）