夏はパンが狙い目、人気商品の3割引きに食べ放題まで、お得なサービスが話題となっています。そのワケは猛暑にも、あり？

東京・渋谷区にあるベーカリーカフェ。皆さんのお目当てというのが…

「ここ、パンだけなので食べ放題が」

そう、パンの食べ放題！なんと午後3時から店内にある全てのパンが対象となり、ドリンクもついて1859円から。4個〜5個食べれば元がとれるそうなんですが…

「（Q.いま何個目？）13個目」

「18個とか食べているので、たぶん余裕で元とっています」

大盤振る舞いには“ある理由”があるそうで…

スーパーバイザー 鈴木真美さん

「暑くなるとパンの需要が減ってしまうんですけれども、パンの食べ放題をやるおかげで、夜の方の需要も大きくなっております」

実は、夏はパンの売り上げが落ちる時期。ということで、今、様々なサービスが！中にはなんと、人気のパンが3割引きで買えちゃうというものも！

こちらの横浜市にあるパン専門店もサービスを利用している店舗の一つ。自家製粉した全粒粉で作った柔らかいパンが特徴で、一番人気は塩パン！

「とにかく小麦の香りがすごくおいしい」

「すごく香ばしいと思います」

「チョコの匂いがする」

街の人にも愛されていますが、やはり…

Bio Complet 菅野康幸 店長

「気温が上昇して、暑くなればなるほど、客足は鈍ってるなと」

夏は天候の影響を受けやすく、売り上げが寒い時期と比べ、半分になる日もあるんだとか。すると閉店前、なにやら店員が余ったパンを詰めだして、配達員に渡しています。

そう、このお店が利用しているサービスが「リベイク」！インターネット上で事前に予約することで、誰でも売れ残ったパンを3割引きで購入できちゃうサービスなんです！

実際にサービスを利用している方に、話を聞くと…

都内在住 ひろみさん

「冷凍庫の場所を確保するように調整したりですね」

届いた冷凍パンは全て違う種類で15個届けられ、2か月ほど前から定期的に利用しているそう。試しに1つ、食べてもらうと…

都内在住 ひろみさん

「軽くてサクサク、カリカリ、すごくおいしいですね。人気店、有名店とかは、それなりにすごく高いのかなって思うと、お得感があるような気がしてます。宝箱を開けてる感覚は実際にあります」

この「リベイク」というサービスを利用する店は他にも。

一番人気は塩気が効いた生ハムサンド！店内は常にお客さんが絶えません。ただ、夏はやはり、売り上げが2、3割ほど落ちるそう。今までは、廃棄していたパンが50個以上あったようですが…

レピジャポネ 小柳健太郎オーナー

「1つもパンを捨てないでできるようになった」

暑い夏、お得なサービスを利用してパンを楽しんでみてはいかがですか？