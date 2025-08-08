気象台は、午後8時20分に、大雨警報（土砂災害）を薩摩川内市甑島に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・薩摩川内市甑島に発表 8日20:20時点

薩摩、大隅地方では、9日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、9日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒



■鹿屋市

□大雨警報

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒



■阿久根市

□大雨警報

・土砂災害

9日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 9日未明





■出水市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 9日朝■垂水市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■薩摩川内市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 8日夜遅く■薩摩川内市甑島□大雨警報【発表】・土砂災害8日夜遅くから9日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 70mmピーク時間 8日夜遅く■日置市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■曽於市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■霧島市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■いちき串木野市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒・浸水9日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 9日明け方□洪水警報9日昼前にかけて警戒■姶良市□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■さつま町□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒■湧水町□大雨警報・土砂災害9日夕方にかけて警戒