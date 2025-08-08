バレーボールの国内最高峰・大同生命ＳＶリーグ男子初代王者のサントリーと、世界最高峰イタリア１部リーグ・セリエＡに在籍し、欧州ＣＬ覇者のペルージャが８日、都内で会見し、「Ｑｏｏ１０ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ワールドチャレンジシリーズ２０２５」の開催を発表した。

１０月７、８日の午後７時に東京・有明アリーナで開催し、ともに男子日本代表の主軸で、ペルージャの石川祐希と、サントリーの来季主将に決まっている高橋藍（らん）が会見に出席し、日本での「夢の対決」に向けて思いを語った。

日本代表ではチームメートの石川と藍が、日本で初対決だ。石川は「選手も非常に楽しみにしている。高橋選手はディフェンス力があるので、ボールが落ちない。日本のチームの武器ではあると思う。ペルージャはそういう相手は経験していないので、粘られた時に我慢できるか、勝負のカギになる」と闘志。藍も「パワーと高さのある石川選手はＩＱが高い。うまさがある。勝ち方を知っている。勝負どころでは石川選手のポイントがキーになってくる。そこにどれだけ自分たちが止めていけるかが重要になってくる」と胸を躍らせた。

１月にサントリーは、ペルージャとパートナーシップ契約を結んだ。栗原圭介ＧＭは「（パートナーシップ契約の）その一貫で、欧州王者・ペルージャを迎え、クラブ最高峰の舞台として開催。単なるエキシビションではない。クラブ同士がグローバルに戦うことの一歩。国境を越え、未来を共に作っていきたい。クラブの誇りと情熱をぶつけ合い、新たな価値を見いだす一戦となる。国境を越えたクラブ同士の競演が、活性化することで、バレーの進化に発展していくことを願っている」とコメントした。

石川と藍の対決は、藍がセリエＡの２１〜２３年にパドバ、２３〜２４年にモンツァでプレーして以来で、日本では初めて。中大時代を含めてイタリアで１０季プレーしている石川がクラブシーズンに日本国内で戦うことも異例だ。昨季から日本でプレーしている藍も、石川が加入前のペルージャには、２３〜２４年のプレーオフ決勝で激突し、１勝３敗だけに雪辱の機会ともなる。

観戦チケットの概要も発表された。コート上の席は２０万円、コートサイドが１５万円、コートエンドが１０万円に設定。また、旅行商品として、１日半、チームに同行できるスペシャルプランは各日１２人限定。１人につき１００万円に設定され、合同練習の見学、ベンチ付近から試合観戦、チームバスに同乗して移動などが内容に含まれている。

今秋の夢対決へ、選手もファンも胸を高鳴らせる。