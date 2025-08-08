　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比761円高の4万1820円と大幅に4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は125社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、決算好感しバブル期最高値を36年ぶりに更新した大成建設 <1801> [東証Ｐ]、25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正した木徳神糧 <2700> [東証Ｓ]、住宅賃料保証などが伸び4～6月は2ケタの増収増益を達成したジェイリース <7187> [東証Ｐ]、4～6月期は最終黒字4218億円に転換したソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、中国塗料 <4617> [東証Ｐ]は17日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1717> 明豊ファシリ　東Ｓ　サービス業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1828> 田辺工業　　　東Ｓ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業

<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1959> 九電工　　　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　卸売業
<2726> パルＨＤ　　　東Ｐ　小売業

<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<3088> マツキヨココ　東Ｐ　小売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3245> ディアライフ　東Ｐ　不動産業
<3300> アンビＤＸ　　東Ｇ　不動産業
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3475> グッドコムＡ　東Ｐ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3549> クスリアオキ　東Ｐ　小売業
<3591> ワコールＨＤ　東Ｐ　繊維製品

<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3763> プロシップ　　東Ｐ　情報・通信業
<3847> パ・システム　東Ｓ　情報・通信業
<3916> ＤＩＴ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4258> 網屋　　　　　東Ｇ　情報・通信業
<4307> 野村総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4377> ワンキャリア　東Ｇ　情報・通信業
<4464> ソフト９９　　東Ｓ　化学

<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4681> リゾートトラ　東Ｐ　サービス業
<4718> 早稲アカ　　　東Ｐ　サービス業
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<4914> 高砂香　　　　東Ｐ　化学
<4979> ＯＡＴアグリ　東Ｓ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5273> 三谷セキ　　　東Ｓ　ｶﾞﾗｽ土石製品

<5729> 日精鉱　　　　東Ｓ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<5930> 文化シヤタ　　東Ｐ　金属製品
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械

<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6637> 寺崎電気　　　東Ｓ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器

<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7059> コプロＨＤ　　東Ｐ　サービス業
<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業

<7187> ジェイリース　東Ｐ　その他金融業
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7292> 村上開明　　　東Ｓ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7466> ＳＰＫ　　　　東Ｐ　卸売業
<7532> パンパシＨＤ　東Ｐ　小売業
<7552> ハピネット　　東Ｐ　卸売業

<7611> ハイデ日高　　東Ｐ　小売業
<7649> スギＨＤ　　　東Ｐ　小売業
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7832> バンナムＨＤ　東Ｐ　その他製品
<7888> 三光合成　　　東Ｐ　化学
<7906> ヨネックス　　東Ｓ　その他製品
<7974> 任天堂　　　　東Ｐ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業

<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8131> ミツウロコＧ　東Ｓ　卸売業
<8133> エネクス　　　東Ｐ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業
<8227> しまむら　　　東Ｐ　小売業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業

<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9145> ビイングＨＤ　東Ｓ　陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ　東Ｓ　卸売業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9369> キユソ流通　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9386> 日本コンセプ　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9434> ＳＢ　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9564> ＦＣＥ　　　　東Ｓ　サービス業
<9621> 建設技研　　　東Ｐ　サービス業

<9684> スクエニＨＤ　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業


株探ニュース