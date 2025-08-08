本日の【上場来高値更新】 大成建、ソフトバンクＧなど125銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比761円高の4万1820円と大幅に4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は125社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、決算好感しバブル期最高値を36年ぶりに更新した大成建設 <1801> [東証Ｐ]、25年12月期業績予想及び配当予想を上方修正した木徳神糧 <2700> [東証Ｓ]、住宅賃料保証などが伸び4～6月は2ケタの増収増益を達成したジェイリース <7187> [東証Ｐ]、4～6月期は最終黒字4218億円に転換したソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、中国塗料 <4617> [東証Ｐ]は17日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1717> 明豊ファシリ 東Ｓ サービス業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1828> 田辺工業 東Ｓ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1952> 新日本空調 東Ｐ 建設業
<1959> 九電工 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業
<2726> パルＨＤ 東Ｐ 小売業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<3088> マツキヨココ 東Ｐ 小売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3245> ディアライフ 東Ｐ 不動産業
<3300> アンビＤＸ 東Ｇ 不動産業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3549> クスリアオキ 東Ｐ 小売業
<3591> ワコールＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業
<3763> プロシップ 東Ｐ 情報・通信業
<3847> パ・システム 東Ｓ 情報・通信業
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ 情報・通信業
<3954> 昭和パックス 東Ｓ パルプ・紙
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4258> 網屋 東Ｇ 情報・通信業
<4307> 野村総研 東Ｐ 情報・通信業
<4377> ワンキャリア 東Ｇ 情報・通信業
<4464> ソフト９９ 東Ｓ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4681> リゾートトラ 東Ｐ サービス業
<4718> 早稲アカ 東Ｐ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<4914> 高砂香 東Ｐ 化学
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5273> 三谷セキ 東Ｓ ｶﾞﾗｽ土石製品
<5729> 日精鉱 東Ｓ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<5930> 文化シヤタ 東Ｐ 金属製品
<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6637> 寺崎電気 東Ｓ 電気機器
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ サービス業
<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7187> ジェイリース 東Ｐ その他金融業
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7292> 村上開明 東Ｓ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ 卸売業
<7532> パンパシＨＤ 東Ｐ 小売業
<7552> ハピネット 東Ｐ 卸売業
<7611> ハイデ日高 東Ｐ 小売業
<7649> スギＨＤ 東Ｐ 小売業
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ その他製品
<7888> 三光合成 東Ｐ 化学
<7906> ヨネックス 東Ｓ その他製品
<7974> 任天堂 東Ｐ その他製品
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8131> ミツウロコＧ 東Ｓ 卸売業
<8133> エネクス 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8227> しまむら 東Ｐ 小売業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業
<9145> ビイングＨＤ 東Ｓ 陸運業
<9265> ヤマシタＨＤ 東Ｓ 卸売業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9369> キユソ流通 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9386> 日本コンセプ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9434> ＳＢ 東Ｐ 情報・通信業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9564> ＦＣＥ 東Ｓ サービス業
<9621> 建設技研 東Ｐ サービス業
<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース