長崎に原爆が投下されてから9日で80年。長崎で被爆した95歳の女性が玉名市の高校で生徒に体験を語りました。



玉名市の浦田藤枝さん(95)。7月、しっかりとした足取りで北稜高校を訪れました。

藤枝さんは1929年フィリピンで生まれ、11歳の時、長崎市に引っ越してきました。そして15歳の時、長崎に落とされた原爆できょうだい4人と祖母を亡くしました。



終戦後結婚し、放射線の恐怖と戦いながら子ども3人を必死に育て上げた藤江さんは、70歳を前にした頃から自らの被爆体験を語り始めました。



■浦田藤枝さん

「原爆が落ちるところから見てるでしょ。自分が体験したことを直接話してあげたいと思ったんです」



この日は玉名市で開かれる被爆体験を語る証言会を前に、会を手伝う生徒と藤枝さんが顔合わせをしました。ここで紹介されたのは証言会で披露される藤枝さんの鮮明な記憶を基にした紙芝居です。この紙芝居は去年、藤枝さんの体験を聞いた湧心館高校の生徒が作りました。



被爆当時、高等女学校4年だった藤枝さんは、昼夜交替で兵器の部品を削り出す作業をしていました。原爆が落とされた8月9日は午後からの作業だったため、きょうだい4人と祖母を家に残して、朝から母親と一緒に農家に買い出しに行ってました。





（紙芝居）

「『伏せなさい』母がそう叫んだ瞬間、私は押し倒されるようにして岩陰に駆け込みました。竹やぶの中に目を焼かれるような光がピカッと入り込み、ドーンと腹の底から突き上げられるような地響きがしました。前方からよろよろとしたおぼつかない足取りで向かってくる人たちがいます」

「『水をください』苦しそうな声でうめいて誰かが私の足首をつかみました。私は水筒の水を飲ませました。真っ黒に焼けた人や、傷口から骨が見えている人、道端に転がっている人たちを見て、私は『ごめんなさい、ごめんなさい』と言いながら、怖くてその場から逃げるように立ち去りました」



「ようやく自宅に着くと、すべて焼けて灰だけになっていました。灰の中に人間の形をした黒い塊が見えます。それは胸を金具が貫通している焼け焦げた子どもの死体でした。首元に服の切れ端がわずかに残っています。それを見て、8歳の妹の光江だと思いました。

『光江』母は悲しみに絶叫しながら妹の名前を呼んでその黒い塊を抱きしめました。 しかし母が抱きしめると、黒い塊になってしまった妹がぼろぼろと崩れ落ちました」



「その後13歳と5歳の弟2人と祖母と思われる骨のかけらを発見してバケツに入れました。私は買い出しに行かなければ家族みんなで一緒に死ねたのにと何度も思いました」





10歳の妹、信子さんの遺体は何日探しても見つかりませんでしたが、戦争が終わった8月15日に信子さんの分を含む5人の検視調書を受け取りました。被爆による苦しみは戦後も続きます。



（紙芝居）

「戦争が終わっても、私たちの生活は未だに暗い不安の陰りを見せていました。放射能による影響のためか、体のだるさを訴える生徒たちが後を絶たないのです。かくいう私も、歯ぐきから血があふれ鼻血や下痢が幾度となく続いている状態でした」



藤枝さんは18歳で親同士が知り合いだった男性と結婚して玉名に来ましたが、心無い言葉に傷つくことがありました。



（紙芝居）

「長男の出産の時のことです。意識がもうろうとする中、聞えよがしに誰かが話していました。『生まれた子を見てみろ。指はそろっているけど言葉は話せないかもしれんぞ』その陰湿な言葉が私の心に深く突き刺さりました」



紙芝居の後、藤枝さんが生徒に当時の状況を話しました。





■浦田藤枝さん

「これが工場に動員していた時の作業服なんです。ちょっとした赤チンとか包帯とか三角巾とか、ちょっと手当てをできる物をいつも持って歩いていました。被爆した時も手当てをしてあげようと思ってタオルとか巻いてあげたんですけど、皮がずーっとむけて何も手当てできなかったんです」



終戦から15年後、藤枝さんは30代で夫に先立たれ、被爆者の母親も同じ年に亡くしました。





■浦田藤枝さん

「学校に来てお話しすることで、生きがいって言うんですか。自分の体験を子どもたちに話して、その子どもたちが大きくなって戦争のない世界で絶対に私たちのような思いをしないようにと思って今話しています」



■荒木優希さん（北稜高校3年）

「話を聞きながら、自分のことだと思って想像してみたら恐怖、悲しみ、体験したくない、繰り返したくないと感じ、今を生きている私たちは幸せなんだと思いました。今日は本当にありがとうございました」





■深浦綺さん（3年）

「一発の爆弾で一緒に暮らしていた家族や友達を一瞬で亡くしてしまうことがわかりました。二度と戦争が起きないように争い事をしないようにしていこうと思います」



■平川透子さん（3年）

「戦争のことを小さい時から両親に教わっていたので、映画とか鹿児島の知覧に連れて行ってもらって興味があった。もう少し詳しく知りたいと思って参加しました。いつもより深いことを知れて良かったと思います」





■くまもと戦争遺跡・文化遺産ネットワーク 髙谷和生さん

「その肉声の中でしっかりとその当時の状況を聞き取り、そして戦争の悲惨さを感じとるということが本当に大事なんだろうと思います」





高校生も参加する浦田藤枝さんの証言会は、8月23日（土）午後1時半から玉名市立歴史博物館こころピアで開かれます。

