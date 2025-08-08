反町隆史が主演を務めた「堂場瞬一サスペンス 逸脱〜捜査一課・澤村慶司〜」が、8月にフジテレビTWOで放送される。

世間を騒がしている猟奇殺人事件の3件目が住宅街の公園で発生。不眠症の治療中で内勤扱いになっていた神奈川県警捜査一課・澤村慶司(反町)は、捜査一課長・谷口(橋爪功)に呼び出されて応援に駆り出される。遺体の首に突き刺さっていた奇妙なマークの刻まれたナイフがこれまでの3件の事件に共通していたことから、同一犯による犯行が疑われた。そして、この刻印入りのナイフは、10年前の未解決事件にも共通していた。澤村は別の事件で知り合った臨海警察署の女性刑事・永沢初美(比嘉愛未)とバディを組み、事件の捜査にあたることになる...。

原作は、堂場瞬一による警察小説「捜査一課・澤村慶司」シリーズの中の「逸脱」。2013年に「逸脱」が、そして2014年には同シリーズの「執着」も、反町の主演で映像化された。

■反町隆史と比嘉愛未演じる刑事が複雑な事件の真相に迫っていく

反町隆史が捜査一課の刑事を演じる

本作で反町が演じるのは、神奈川県警捜査一課の刑事・澤村。スーツは身に着けず、いつも動きやすいラフな格好をしており、鋭いまなざしで捜査にあたる。無愛想な物言いで口数も多いタイプではないが、事件現場の些細な違和感に気が付き、さらなる糸口を掴むためにすぐさま動き出す姿からは、澤村の中に刑事としての情熱が確かに灯っていることが伝わってくる。警察組織のやり方に迎合せず、自身の信念と正義を貫く澤村という男を、反町が貫録たっぷりに演じている。

そんな澤村とバディを組むことになるのが、比嘉演じる永沢だ。所轄の刑事だった永沢は捜査一課の澤村と共に事件を捜査することになり、その自由な振る舞いにたじたじ。振り回されたり戸惑ったりしながらも、澤村の後について行き、事件解決のために奮闘する。刑事としてのフレッシュさも溢れる永沢の真っすぐでひたむきな姿を、比嘉が表情豊かに演じている。当初は自己紹介すら拒む澤村にあっけにとられていた永沢。しかし、捜査を通して次第に信頼関係が築かれていくところも見どころだ。

澤村はある事件をきっかけに知り合ったという狭間千恵美(日向ななみ)を何かと気にかけ、優しい表情を見せる一面も。しかし、2人の間にも澤村が忘れられない過去があって...。そんな幾重にも重なる展開が、衝撃のラストに繋がっていく本作。澤村と永沢がたどり着く事件の真相を、その目で確かめてほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

堂場瞬一サスペンス 逸脱〜捜査一課・澤村慶司〜

放送日時：2025年8月11日(月)10:30〜

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ