ゴディバ ジャパンは、G Butters'（以下、Gバターズ）の新製品「バターサンド 抹茶」を8月9日から、ゴディバターズ グランスタ東京店で先行発売する。

Gバターズは、ゴディバの強みである「チョコレート」と洋焼き菓子には欠かすことのできない「バター」を組み合わせた新ブランド。5月にデビューし、これまでに、「バターサンド」、「ガレット」、「フィナンシェ」を展開してきた。



「バターサンド 抹茶」

今回、ちょっと大人な高揚感、ご褒美感あふれる「Gバターズ」のスペシャリテ「バターサンド」から、新フレーバー「バターサンド 抹茶」を発売する。ひんやり、サクサク、カカオとバターと抹茶の香りを楽しめる「バターサンド 抹茶」は、8月9日から8月31日まで、JR東京駅構内のゴディバターズ グランスタ東京店で先行販売する。この夏の東京みやげ、または自分へのご褒美に食べてほしい考え。

「バターサンド 抹茶」は、ベルギー産の発酵バターとホワイトチョコレート、そこに抹茶を加えたちょっぴりほろ苦さがアクセントのなめらかなバタークリームを、サクッとしたサブレでサンドした。中に閉じ込めたベルギー産73％ダークチョコレートガナッシュと抹茶バタークリームとのハーモニーを堪能してほしいという。

［小売価格］648円（税込）

［発売日］8月9日（土）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp