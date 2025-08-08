新宿プリンスホテルは、「和風ダイニング＆バーFUGA（風雅）」（25F）において、10月1日から11月30日まで、秋の実りを贅沢に取り入れた、彩り豊かな「オータムアフタヌーンティー」を販売する。

かぼちゃ、栗、りんご、洋梨・・・と秋に恋しくなる食材を、やさしく、上品に仕立てたアフタヌーンティー。高層階の静けさに包まれて、深まる季節を感じながら過ごす穏やかな午後に寄り添う。

グラン・デセールには「洋梨のベルエレーヌ」を用意した。赤ワインとラズベリーでコンポートした洋梨にバニラアイスを添え、温かいチョコレートソースをとろりと注ぐ仕上げは、ちょっとした特別感と遊び心を感じられる演出になる。



「洋梨のベルエレーヌ」イメージ

上段には、かぼちゃのまろやかさが広がる「かぼちゃのバスクチーズケーキ」、栗の香り豊かな「モンブラン」、ワインとバニラが織りなすジュレにイチジクを添えたグラスデザートなど、味覚と彩りのバランスにこだわったスイーツを取り揃えた。

中段では、キャラメリゼした林檎の香りがふわりと広がる「タルトタタン」や、繊細なチョコレートのオブジェが目を引く「パリブレスト」も登場。ナッツとキャラメル、そしてオレンジ香るチョコレートクリームの重なりが、秋らしい奥行きを感じさせる。ほかにも洋梨とキャラメルのケーキ、自家製マロンスコーンなど、甘さを控えた落ち着きのある品々が並ぶ。

下段のセイボリーには、りんごとモッツァレラチーズのカプレーゼや、きのこの旨味が広がるチキンのフリカッセ、かぼちゃのポタージュなど、穏やかな味わいを意識したメニューを用意した。

新宿の空と街を望む開放的な眺めとともに、気の合う友人と語らうひとときにも、自分を労わる静かな時間にも。忙しい毎日に、少しだけ余白を。秋の香りに包まれる、豊かな午後を過ごしてほしいという。

おすすめポイントは、かぼちゃ・栗・りんご・洋梨など、秋に食べたくなる素材をふんだんに使用。甘味・塩味・温かさのバランスを大切にした構成で、五感で秋を味わえる内容に仕上げた。温かいチョコレートソースを自身でかけ完成させる演出は、味わいだけでなく体験としても楽しめる逸品となっている。落ち着いた空間と高層階からの眺望が、穏やかな午後のひとときを演出する。

［「オータムアフタヌーンティー」概要］

期間：10月1日（水）〜11月30日（日）

時間：2:00P.M.〜5:00P.M.（L.O.4:30P.M.） ※2 時間制

場所：和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）（25F）

料金：1名 平日 6000円 土休日 6500円

新宿プリンスホテル＝https://www.princehotels.co.jp