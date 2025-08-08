【無印良品のブルー】がオシャレ！ 大人が狙いたい♡「こなれアイテム」

涼しげで上品な雰囲気のブルー。デイリーに取り入れるなら、カジュアルさと大人っぽさを両立した【無印良品】のアイテムがおすすめ。コーデが華やぐチェック柄のセットアップや、ライトブルーのイージーパンツなど、見逃せないラインナップを展開中。この夏はブルーを上手に着こなして、こなれ感アップを目指してみて。

夏ムード満点！ ブルーのマドラスチェック柄

【無印良品】「マドラスチェック キャミソールブラウス」\1,990（税込・セール価格）、「マドラスチェックフレアスカート」\3,990（税込・セール価格）

鮮やかなブルーが夏の空に映えそうな、マドラスチェック柄のキャミとスカート。夏コーデがマンネリ気味な人は、セットアップで華やかに着こなしてこなれ見えを目指してみて。ふわっと広がるシルエットで、女性らしく着こなせるはず。それぞれ単体でも着映えて、夏コーデの主役として活躍しそうです。

リラックス感と上品さを両立したワイドパンツ

【無印良品】「ふんわりしぼガーゼ ロングパンツ」\2,990（税込）

通気性が良いガーゼ素材のパンツは、暑さが厳しい夏の救世主になってくれそう。ワイドストレートシルエットでリラックス感があり、こなれ見えする予感。ウエストゴムで楽に穿けて、リボンもアクセントになってくれます。上品なライトブルーで着回しやすいのも魅力。

