º´Æ£µ±ÌÀ¤¬30¹æ¡ªºå¿ÀÀ¸¤¨È´¤­¤Ç¤Ï1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·¡õ²¬ÅÄ¾´ÉÛ°ÊÍè¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÂçÂæ¡É¡¡¸×¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏÁá¤¯¤â40È¯¤Ø

8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç±¦±Û¤¨30¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ(C)Getty Images
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬8·î8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¡¢±¦±Û¤¨30¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼«¿È½é¤á¤Æ¤ÎÂçÂæ¤Ë¡¢12µåÃÄºÇÂ®¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºå¿ÀÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï³ÝÉÛ¡õ²¬ÅÄ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Î30¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î4²ó¡¢2»àÌµÁö¼Ô¡£¥«¥¦¥ó¥È3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦¹âÍüÍµÌ¤Î134¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢¹âÍü¤ÏÎ¾¼ê¤òÉ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÂçÀ¼±ç¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡7Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢2ÀïÏ¢È¯¤ÇµåÃÄ»Ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡£À¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·¡Ê40ËÜ¡Ë¤È²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡Ê35ËÜ¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ¤À¡£
¡¡¡ÈÎò»ËÅª°ìÈ¯¡É¤ËSNS¾å¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£¡Ö30¹æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë³ÝÉÛ¤µ¤ó¡¢²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿30¹æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¼¥ë°ÊÍè¤Î40È¯¤â¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö40¹æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥è¥í¡×¡Ö³ÝÉÛ¤Î48ËÜ¤ò46Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï