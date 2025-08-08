コーヒー好き必見♪狩野英孝が「すっげぇこれ」と絶賛したブルボン大人のお菓子「たまらない！」

狩野英孝さんが、自身のYouTubeチャンネルに『ブルボンの贅沢なお菓子たちを堪能するぜ！』という動画を投稿。今回の動画では、狩野さんが【ブルボン】から発売されている4種の商品を実食し、リアルな感想を話す様子を公開してくれました。この中で、狩野さんが「クセになりそう」と特にお気に入りの様子を見せた商品をピックアップ♪

動画内で、狩野さんが初めて食べて、美味しさに驚いた商品がこちら！

◼︎贅沢ルマンド「エチオピアモカ」

ブルボン / 贅沢ルマンドエチオピアモカ

今年3月より販売が開始されたブルボンの“贅沢シリーズ”の一つで、コーヒーの風味を存分に楽しめる商品となっています。

華やかな香りと苦味、そしてコク深い味わいのエチオピアモカを生地とクリームに使用。エチオピアモカの本来の風味を発酵バターのコクが引き立てており、まさにコーヒーづくしの濃厚な味わいが楽しめる贅沢なお菓子。

◼︎コーヒーづくしの味わいを絶賛

狩野さんは、こちらを試食すると、大きく頷きながら「なるほど！」「うわっ！すごい」「コーヒーのような苦味がありますね」「すっげぇこれ。うま！」と、しっかりコーヒー風味を感じるとコメント。

そして「このほろ苦さが大人のチルタイムを想像させるような」「これとコーヒーなんかも合うだろうね」「いいね！これ」「食べてすぐに鼻から抜けるようなほろ苦さ、これがたまらない！」と大絶賛されていました。

■動画もチェック

狩野さんのYouTubeチャンネルでは、コンビニの新作商品を実食して感想を語る様子なども公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。