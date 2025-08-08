Instagramに投稿されたのは、2匹のワンコがお散歩を楽しんでいた時の出来事です。飼い主さんのお母さんを見つけた瞬間、ワンコたちはテンションMAXで駆け出して…！？

投稿は記事執筆時点で11万再生を突破し、「可愛いｗ」「すごい勢い」「大好きなのね」「こっちまで笑顔になった」といった声が寄せられています。

【動画：散歩をしている犬2匹→途中でお母さんを見つけて…気付いた瞬間の『わかりやすい態度の違い』】

お散歩を楽しむワンコたち

マルチーズ×トイプードルのMIX犬である「福」ちゃんと「米」ちゃんは、いつも仲良く一緒にお散歩しているそうです。この日は、旅先でのお散歩を楽しんでいた2匹。

2匹揃ってニコニコ微笑みながら、ルンルンと軽やかな足取りで歩いている姿を見ると、なんだかこちらまで楽しい気分になってきます。

お母さんを見つけた瞬間、全力ダッシュ！

そして福ちゃんと米ちゃんはお散歩中に、飼い主さんのお母さんを発見したそう。もともとお散歩が楽しくてご機嫌だった2匹ですが、お母さんの姿を見た瞬間にテンションMAXになり、笑顔で駆け出したとか。猛スピードで走る姿は、まるで早送りをしているかのよう…！

米ちゃんはお家に迎えた当時から左前足がないため3本足で生活しているそうですが、4本の足を持つ福ちゃんにも負けないほどのスピードで、元気いっぱいに全力ダッシュしていたといいます。

大喜びで駆け寄る姿に愛を感じる

2匹の進むスピードが一気に変わったのは、お母さんのことが大好きだという証拠。再会の喜びを爆発させて駆け寄ってくる可愛い姿を見ながら、お母さんも嬉しさと愛おしさを感じていたことでしょう。

この投稿には「めっちゃ笑いました。可愛過ぎ」「めちゃくちゃ速い笑」「猪突猛進って感じですね笑」「一生懸命走って会いに行くほど大好きな人なんだね」「こんなんされたら目尻が下がりまくっちゃう」といったコメントが寄せられています。

