TikTokアカウント「yonsokuuu__」で話題になっているのは、投稿主さんの彼氏ラブ♡なワンコの光景。大好きすぎて甘える姿には嫉妬してしまうほど…？投稿は812万回以上再生され「彼女系ワンコ」「チラ見ヤバイ(笑)」「ドヤ顔ｗ」といったコメントが寄せられました。

【動画：家に彼氏が遊びに来たら、想像以上に犬が懐いてしまい…完全に『自分の彼氏だ』と勘違いする光景】

彼氏が大好き！甘えるワンコ

投稿主さんの愛犬は、チワワ×ミニチュアダックスフントのMIX犬、通称『チワックス』の女の子。この日、お家に投稿主さんの彼氏さんが遊びにやってきたそう。実は彼氏さんのことが大好きなワンコはさっそく甘え始めたのだとか。

膝の上でお腹を見せながら「撫でて♡」と前足をチョイチョイ！時おり投稿主さんをチラ見するワンコのドヤ顔といったら…！まるで「羨ましいでしょ？」とでもいっているかのよう。

寝るときは添い寝♡

寝るときも彼氏さんの添い寝がなければ眠れません。お手てチョイチョイでそばにきてもらい、そのまま一緒に眠り始めたとか。

そんな光景を目の当たりにするとモヤモヤしそうなものですが、投稿主さんの嫉妬の対象は愛犬ではなく彼氏なんだとか。『わたしの方が愛してるのに…！』と悲しくなってしまうのだそう。

そんな嫉妬の対象である彼氏もワンコを飼っているため、なおさら懐いてしまうのかもしれませんね。ちょっぴり投稿主さんに同情してしまいますが、彼氏と愛犬が相思相愛で素敵な関係性です♡

この投稿には「マウントとってるのが可愛い」「チラ見がヤバイって」「自慢げｗ」といった声が届いています。ふたりの濃密な時間にはニヤニヤが止まりません…！

もちろん飼い主さんラブなのです♡

別投稿には、投稿主さんとワンコのラブラブな光景も紹介されています。ソファと壁の隙間にぴったり挟まりヘソ天するワンコ。そして優しく撫で続ける投稿主さん…愛おしく優しい時間が流れていたそう。

撫でるのをストップするとお手てチョイチョイ！催促が止まりません。彼氏さんを前にしたときとは違う穏やかなワンコの様子は完全に心を許した投稿主さんだからですね…！

TikTokアカウント「yonsokuuu__」には、ワンコと投稿主さん、そして彼氏さんとの三角関係！？の光景も投稿されていますよ。もっと見てみたい方はぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yonsokuuu__」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております