¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£¸Æü²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬Í½¹ðÄÌ¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡£Å£Ö£É£Ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£µ¾¡£³ÇÔ¤Ç£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¼ó°Ì¥¿¥¤¡£¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥³¥ó¥É¤ò»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤µ¤»¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤È¤ÎºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£±£°Æü¡¢¹âºê¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²þ¿´Àë¸À¡£ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¡¢º£Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Î£Ç£±¤È¤Ê¤ëÃª¶¶¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÅì¶¿¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢Ãª¶¶¡õÂ¼Åç¹îºÈ¤È¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ë½Ð¾ì¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤ä¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡ÖÃª¶¶¤è¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î£Ç£±¤À¤í¡©¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¾¡Éé¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Ãª¶¶¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£»î¹çÅÓÃæ¤ËÅì¶¿¤ä¥»¥³¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ì¤¬È¿Â§¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙà¤¤ì¤¤¤Ê£Å£Ö£É£Ìá¤¬Î¾ÏÓ¤Ç¡Ö¥Ð¥Ä°õ¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÁË»ß¡£ºÇ¸å¤Ï£Ó£Ã£Ï£Ò£Ð£É£Ï£Î¡¡£Ä£Å£Á£Ô£È£Ì£Ï£Ã£Ë¤ÇÂ¼Åç¤«¤é¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉÕ¤Êª¤¬¤ª¤Á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃª¶¶¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¡£¡ÖÃª¶¶¤è¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃºÇ¸å¤Î£Ç£±¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¡¢²¶¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ä¤ë¤â¤ÎºÇ¸å¤À¤í¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ÏÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¾¡Éé¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£²¶¤ÎÆ®º²¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÃª¶¶¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÒ¤±¤Ï¡¢¥Î¥Ã¤¿Êý¤¬ÀäÂÐ¤ËÌÌÇò¤¤¤«¤é¤Í¡£¿®¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡£´Á»ú¤ÎàÎÉ¤¤á¤Ë¥Ó¥ë¤Ç¡¢àÎÉ¡¼¥Ó¥ëá¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¿ô¡¹¤Î¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿£Å£Ö£É£Ì¤ÈÃª¶¶¤ÎàºÇ½ª·èÀïá¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£