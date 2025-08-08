「似合いすぎて声でた」元乃木坂46・生駒里奈、学ランを着た男装姿を披露！ 「かわいいwww」
元乃木坂46で俳優の生駒里奈さんは8月7日、自身のInstagramを更新。学ランを着た男装ビジュアルを公開しました。
【写真】生駒里奈の似合い過ぎな男装姿
「自ら生駒好みのビジュアルに突っ込んで行きました！ 膝小僧出てるよ!!!」ともあり、写真では見えないですが短いボトムスを履いているようです。手にはなぜか長いものさしを持っており、真剣な表情も相まってシュールな面白さとかわいらしさがあります。
コメントでは、「かわいいwww」「似合いすぎて声でた」「あらかわいい」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「自ら生駒好みのビジュアルに突っ込んで行きました！」生駒さんは、「朗読演劇『図書委員界』チケット発売しましたー!!」「生駒演じるのは図書委員界の委員長 男の子ですね」などとつづり、1枚の写真を投稿。学ランを着用し丸眼鏡をかけた男装ショットです。
ツインテール姿も公開7月13日には「家政夫のミタゾノ the stage レ・ミゼラ風呂」の公演終了を報告した生駒さん。ショートヘアのイメージが強いですが、こちらの投稿ではロングヘアのツインテール姿を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
