²¬Â¼Î´»Ë¡¡¾¾²¬çýÍ¥¤Îà·ã¥ä¥»áÊóÆ»¤ËÅÜ¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤ä¤í¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤¬£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¸·Ï¡Ö£Å£Î£Ç£Å£É¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¡Ê£²Æü¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾¾²¬çýÍ¥¤Îà·ã¥ä¥»áÊóÆ»¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö£Å£Î£Ç£Å£É¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤ËÈ±¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤Ó¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö·ãÁé¤»¡©Áé¤»Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤ËÍí¤á¤Æ¡¢¾¾²¬¤¬Ìó£·Ç¯¤Ç»öÌ³½ê¤ò£³ÅÙ°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï¡Ö£Å£Î£Ç£Å£É¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤«¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Çà¾¾²¬çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¡¡·ã¥ä¥»á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£Á´Á³¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤ÖÁ³¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤ä¤í¤«¡©¡¡Á´Á³¡¢·ò¹¯Åª¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£·ã¥ä¥»¡©¡¡ÂÎÄ´°¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Ê¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢ÁêÊý¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤â¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ê¤ó¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Í¤ó¤Ê¡£à¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó·ã¥ä¥»á¤È¤«¡£à¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡·ã¥ä¥»á¤È¤«¡×¤È£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÆ±ÍÍ¤Î¤¦¤ï¤µ¤òÊó¤¸¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Á¥¯¥ê¡£
¡¡ÌðÉô¤â¾¾²¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Îéµ·Àµ¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ë¸À¤¤¤¿¤¬¤ê¤ä¤Í¤ó¡×¤È²¬Â¼¤ò¤Ê¤À¤á¤Æ¤¤¤¿¡£