「働くほど年金が減る制度はどうにかならないものか」67歳・非常勤顧問男性が抱く不満
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、神奈川県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（67歳）、母（96歳）
居住地：神奈川県
リタイア前の雇用形態：会社役員
リタイア前の年収：800万円
現在の資産：預貯金550万円、リスク資産6000万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金508カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（68歳から受給予定）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし（企業年金を68歳から、個人年金保険を70歳から受給予定）
配偶者の年金や収入：年金約10万円
その理由として「上場企業役員から子会社社長へ天下りし3年、その後相談役1年、現在非常勤顧問であるが、収入による受給停止（在職老齢年金制度）はどうにかならないものか。何割かは、繰り下げ受給の扱いにしてもらえば受給時の増額につながるはず。現在の年金システムでは、どれだけ稼いでも年金への寄与分は低すぎる」と語っています。
ひと月の支出は約「45万円」。年金だけでは賄えないと回答されています。
加えて、今後は「約4500万円の株式を順次毎月分配金タイプの投資信託に振り向け、毎月10万円程度の補填（ほてん）を見込む。また、ゴルフ会員権の預託金400万円やこれまでのNISA分550万円もあり、よほどのことがなければ、生活資金に不安はない」はずだと言います。
とはいえ、日ごろから「やはり無駄遣いをしない事」は心掛けているとのこと。「子どもや孫が来ると出費がかさむが、余裕資金でまかなえている」とあります。
今後の気掛かりは、「自分や配偶者の要介護となった場合の資金。こればかりは誰も分からないと思いますが……」と不安をにじませます。
一方で「ゴルフとDIY」が今の楽しみなのだそう。好きなことをして適度に体を動かしながら、充実した日々を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「投資信託の分配金月10万円を見込んでいる」年金のほかに、少なくとも「あと1年、非常勤顧問としての月40万円の収入」があるという投稿者。
「もっと早く老後の備えを進めるべきだった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「やはり早めの老後資金への備えを少額でも進めるべき。郊外にある一戸建ての不動産投資にもトライしたが、ある程度の規模でないと補修や設備費用がかかり、うまみは少なく処分した」と回答。
