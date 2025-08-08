アクロバティックな美技でファンを魅了する女子レスラーが圧巻の肉体美を披露。自信満々の“美ヒップ”自撮りにファンも大興奮だ。

【画像】“元体操”女子、「まるで彫刻」美ヒップ＆バキバキ腹筋

WWE女子スーパースターのソル・ルカが7日、自身のX（旧Twitter）を更新。シャワールームをバックにラフなトレーニングウェア姿で撮影された自撮りショットを公開した。

元体操選手でサーファーとしても活躍するソル・ルカは、アクロバティックかつ唯一無二のフィニッシュ技を持つ人気者。そんな豪快技を生み出す強靭な肉体がこの写真でも見てとれ、2枚の自撮りショットはそれぞれバキバキの腹筋が見事な正面カットと、引き締まったお尻が強調されたバックショットとなっている。

この投稿にはたちまち3.7万件の“いいね”が押され大バズり。ファンからは「完璧な肉体だ」「めちゃくちゃセクシーだよ！」「彫刻のような肉体だね、スゴい！」と絶賛するコメントや、「メインロースターにはあなたが必要だ」「ルカが呼び出されるのが待ちきれない」などと“昇格”を待ち望むコメントも見られた。

WWE第3のブランド「NXT」女子北米王座に君臨する彼女は、日本時間7日に放送された同放送でも挑戦者テイタム・パクスリーを退け、王座を防衛。快進撃はしばらく続きそうだ。

