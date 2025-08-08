優秀な学生が多いと思う「静岡の公立進学校」ランキング！ 2位「浜松北高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
静岡県には、全国的にも難関大学への合格者が多い「優秀な生徒が集まる」進学校が多数存在します。今回の調査で「特に優秀な学生が多い」と評価されたのは、どの学校だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う静岡の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国148人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：浜松北高等学校／23票2位は「浜松北高等学校」でした。静岡県西部を代表する進学校で、難関大学への進学者も多く、地元を中心に優秀な生徒が集まっているという印象を持つ人が多いようです。国公立大学への進学実績や、優秀な卒業生の存在も高く評価されています。
回答者からは「最近、偏差値が高くなっているからです」（60代男性／岐阜県）、「有名大学にも多くを輩出しており、非常に学業優秀」（40代男性／愛知県）、「実際に真面目な学生が周りでも多かったため」（30代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられていました。
1位：静岡高等学校／89票1位は「静岡高等学校」でした。県内屈指の進学校として全国的にも知られ、高い偏差値や難関大学への進学実績が多くの回答者に評価されています。東京大学や京都大学などへの合格者数も多く、県を代表する進学校と捉えられているようです。
回答者からは「毎年東京大学・京都大学をはじめとする最難関大学への合格実績が非常に高いこと」（40代女性／滋賀県）、「偏差値とその後の進学先から優秀だと思うから」（40代回答しない／滋賀県）、「文武両道で全国的にも有名。東大・医学部合格者が多く、出身者は優秀な印象」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
