¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚµ®»Ò½°±¡µÄ°÷¤Ï£¸Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤ÆÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½ÐÀÊ¼Ô¤«¤éÁê¼¡¤¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Áí²ñ¤Ç¤ÏÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç·è¤á¤ë¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éº£¸å¡¢ÁíºÛÁªÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÇÂÐ±þ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÞËÜÉô£±³¬¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µ®»Ò»á¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯¤Î¡Ë½°±¡Áª¡¢ÅÔµÄÁª¡¢»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁí²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÀÐÇË¼¹¹ÔÉô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÄ¹¤È¤·¤ÆµÄÀÊÌÜÉ¸°Õ¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ä¤Ï¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞºÆÀ¸¡¢ºÆ¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤Ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£Á´ÂÎ¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯µ¤³µ¡¢¤½¤Îââ»ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂ¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤ÎïèÃ£¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÁí²ñ¤ÎËþÂÅÙ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µ®»Ò»á¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤ÏÈ¯¸À¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¼¹¹ÔÉô¤¬¡Ø¤³¤ÎÁí²ñ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÀ¼¤òµâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤Î²ÄÈÝ¤ò´Þ¤á¤Æ¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
