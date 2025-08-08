私立大の半数以上「定員割れ」、最悪だった前年度から改善…１８歳人口の一時的増加や定員縮小で

日本私立学校振興・共済事業団は８日、全国の私立大の５３・２％にあたる３１６校で、今年度の入学者が定員より少ない「定員割れ」だったと発表した。

過去最高の５９・２％だった前年度より３８校少なく、５年ぶりに改善した。１８歳人口の一時的な増加が要因とみられるが、今後も少子化が進む中、地方や小規模の私立大にとっては厳しい経営環境が続く。

学生募集を停止した大学などを除いた５９４校を対象に、５月１日時点の状況を尋ねた。定員に対する入学者の割合を示す「入学定員充足率」は私大全体で１０１・６１％となり、３年ぶりに１００％を超えた。

事業団によると、定員割れの私大が減った背景には、今年度大学１年に相当する「１８歳人口」が、一時的に増加したことがある。この年代が出生した２００６年は雇用情勢の改善で婚姻数が増え、合計特殊出生率は０５年の１・２６から１・３２に回復していた。

少子化への対応で規模を縮小する大学が相次ぎ、今年度の私大全体の入学定員が１０００人余り減ったことも影響したとみられる。

ただ、今年度の入学定員充足率は、すべての地域で前年度より改善したが、東京・大阪・愛知など「三大都市圏」の１０３・１８％に対し、そのほかの地域は９６・３０％にとどまった。

規模別では、定員３０００人以上の充足率１０５・８５％に対し、定員１００人未満７９・７４％、１００人以上２００人未満８６・９０％だった。地方や小規模の私立大が厳しい状況にあった。

４０年には１８歳人口が約７４万人まで減少するとの国の推計があり、事業団の担当者は「２６年度も１８歳人口は増えるが、その後は再び減少する。決して楽観視できる状況ではなく、学生募集にはさらなる工夫と努力が必要だ」と話した。