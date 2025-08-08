バレーボールのCEVチャンピオンズリーグで初優勝した日本代表・石川祐希（29）のペルージャとSVリーグ初代チャンピオンの郄橋藍（23）のサントリーが対戦する『ワールドチャレンジシリーズ2025』の開催が8日に発表された。

試合は10月7日（火）、8日（水）に東京・有明アリーナにて行われる。開催に先だって都内で会見が行われ石川は「実際に郄橋選手だけではなくて、他の日本代表の選手もいて、彼らが相手になるっていうのが全くイメージができない」と話し、「本当に攻撃のイタリアと守備の日本ていう試合になるとは思うんですけど、そういったところを楽しみながら見てもらえればというふうに思います」語った。

郄橋は「相手に石川選手がいるっていう自分からするとしんどさというか…」と苦笑い。そして「本当にお互いにウィンウィンでバレー界に良い影響を与えられたらいいなと思ってます」とバレー界の発展を願った。

石川と郄橋は9月13日から行われる世界バレーに出場予定。