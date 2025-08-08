被害総額170億円か…フィリピン拠点の男女9人を逮捕　自社発行の日本人向け「まにら新聞」を説明に使うなどして投資家を勧誘か

フィリピンを拠点に無登録で外国社債を販売し、約170億円を集めたとみられる9人が逮捕された。

主犯格とみられるのが、フィリピンを拠点に不動産業などを展開する会社の実質的経営者、須見一容疑者（45）だ。

須見容疑者ら男女9人は、2021年から2023年にかけて「フィリピンの事業はこれから伸びる」「社債を購入すれば毎月配当が入る」「年利最大24％の利息が得られる」などとうたい、無登録で外国社債の購入を持ちかけ、9人の投資家から約1億3100万円を集めた疑いが持たれている。

須見容疑者らが実質的経営者をつとめ、フィリピンにある「S DIVISION（エスディビジョン） HOLDINGS INC.」本社の窓には日本語で「まにら新聞」の看板が掲げられていた。

現地在住の日本人向けの新聞を発行する事業も行っていたのだ。

9人は勧誘の際、「まにら新聞など事業を展開している」などと説明し、投資家を勧誘していたという。

2024年6月、警視庁は大阪のエスディビジョンの関係先の会社の家宅捜索に乗り出し、捜査を進めていた。

200万円を出資し社債を購入したという女性は、「2024年の1月ぐらいまで…1月が最後で2月は完全に（配当が）なくなったという感じ」と話し、配当できない理由は「銀行の方が厳しくなったからお金を動かすことができなくなって、お金を送金できないみたいな感じでした」と語った。

そして、「絶望ですよね…。諦め半分、返してほしい気持ち半分って感じです」と悔しさをにじませた。

警視庁は詐欺での立件も視野に入れ、実態解明を進める方針だ。